Ленинградская область в мае 2026-го не сбавляла темпа: новые гранты и кадровый резерв, успехи в здравоохранении и образовании, рекорды благоустройства и яркие спортивные победы. При этом регион оперативно реагировал на вызовы безопасности и укреплял поддержку участников СВО. Рассказываем, чем отметился прошедший месяц.

Содержание

Деятельность губернатора и властей

Фото: пресс-служба Правительства ЛО

В Ленинградской области активно развиваются основные направления региональной политики. Так, 64 проекта получили грантовую поддержку на 18,9 млн рублей. Среди победителей - «День урожая» в Бокситогорском районе, «Культура бега» в Гатчине, «Мастер-класс СВОё Дело» в Подпорожском районе, «Живые традиции» - этнокультурный марафон в Токсово, «Следами погибших деревень-2» в Киришском районе и другие инициативы. Сенатор Сергей Перминов отметил эффективность такой системы.

Регион также формирует кадровый резерв. По итогам 16-го конкурса на включение в резерв отобрали лучших выпускников года. Таким образом Ленобласть развивает подходы к подготовке будущих управленцев.

За месяц произошли и кадровые изменения. Максим Исьянов возглавил Управление строительства, а Артур Кумуков, участник «Команды 47», стал главврачом Лужской больницы.

Кроме того, в регионе появилась межведомственная комиссия по искусственному интеллекту, которую возглавил губернатор Александр Дрозденко. В Доме Правительства открылась выставка фотовыставка к 80-летию Владимира Жириновского. В то же время депутаты внесли изменения в закон о патриотическом воспитании, добавив положение о памяти жертв геноцида. Также прошли награждения победителей конкурса среди представительных органов местного самоуправления.

Одновременно с этим молодёжный парламент провёл выездное заседание в Киришах, а глава региона выслушал о проблемах жителей в ходе прямой линии.

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Ситуация с БПЛА

Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

За прошедший месяц в регионе усилили противовоздушную оборону критической инфраструктуры и отработали взаимодействие в системе ПВО. В частности, прошли тренировки мобильных огневых групп по борьбе с вражескими дронами.

Обстановка в мае:

- 2 мая в воздушном пространстве региона ликвидировали два беспилотника.

- 3 мая над регионом сбили более 60 украинских БПЛА, их основной целью сталпорт Приморск. В результате отражения налёта в Приморске начался пожар, который впоследствии ликвидировали. В связи с массированной атакой аэропорт Пулково ввёл временные ограничения на приём и отправку рейсов. Несмотря на опасную обстановку, Александр Дрозденко посетил матч ФК «Ленинградец». Позже губернатор поблагодарил службы за успешное отражение налёта.

- 5 мая силами ПВО было уничтожено 29 вражеских БПЛА. По словам главы региона, общее число сбитых дронов в воздушном пространстве Ленобласти с начала года на тот момент достигло порядка 500 штук.

- 6 мая у границ Ленинградской области фиксировался эстонский самолёт‑разведчик.

- 13 мая в регионе вводилась опасность атаки БПЛА, которую сняли спустя четыре часа.

- 17 мая снова устанавливался режим беспилотной опасности. Губернатор сообщал, что цели поражены на подлёте к границам региона.

- 19 мая режим воздушной опасности вводился сначала в Лужском районе, а спустя 40 минут распространился на всю территорию региона. Уничтоженодевять вражеских аппаратов.

- 20 мая в очередной раз действовал режим воздушной опасности. В небе региона было сбитотри беспилотника.

- 21 мая несколько раз объявлялась опасность атаки БПЛА. В результате под ликвидацию попал один дрон. О пострадавших и повреждениях не сообщалось.

- 22 мая силами ПВО ликвидированотри беспилотника над Ленобластью.

- 23 мая над регионом сбитодин дрон.

- 26 мая на подлёте к Ленинградской области был ликвидированодин БПЛА.

Общественная безопасность

Фото: Дрозденко на осмотре обустроенного укрытия в школе №2 города Кировска. Пресс-служба Правительства ЛО

В мае в Ленинградской области произошли несколько важных событий, связанных с безопасностью и работой профильных ведомств. Так, спецслужбы предотвратили теракт в порту Усть-Луга. В ответ на возможные угрозы были усилены меры безопасности: прошли учения в Финском заливе и военные маневры в Сосновом Бору. С мая по октябрь в регионе ужесточили пограничный контроль. Также в Ленинградской области прошли задержания пособников спецслужб Украины.

Тем временем Дрозденко осмотрел укрытие в школе №2 Кировска, поставив в пример другим районам. Губернатор также участвовал в совещании по профилактике экстремизма среди молодёжи.

Кроме того, в прошлом месяце особое внимание уделили нелегалам. В рамках борьбы прошла операция «Нелегальный мигрант», а также полицейские рейды в магазинах крупной торговой сети региона, на предприятиях Лужского района, в стройгородках Усть-Луги и в Новоселье.

В сфере общественной безопасности провели и другие мероприятия: ГИБДД выявила множество нарушений ПДД, правоохранители проверили более 400 машин в Ломоносовском районе и нагрянули в цыганские дома деревни Верхние Осельки. С 25 мая начался месячник антинаркотической работы, в рамках которого прошло заседание антинаркотической комиссии.

Среди достижений - разработка первого в России противогаза для служебных собак, что расширит возможности кинологических служб. Параллельно в Ленинградской области начала работать конная экомилиция.

В МЧС опровергли информацию об аварии судна и разливе топлива у порта Приморск. В свою очередь энергетики подготовили регион к пожароопасному периоду, областные спасатели приняли участие в учебно-методическом сборе, а соцработники прошли обучение по профилактике выгорания.

Появилась информация по должникам: с начала года приставы взыскали с них более 1 млрд рублей в виде имущества. Кстати, после вмешательства судебных исполнителей жителю Волховского района выплатили долги по зарплате. В то же время появились и новые правила: в регионе расширили список нарушителей и увеличили штрафы за неправильное использование водных объектов.

Кроме того, ленинградцев предупредили о новой схеме мошенничества с арендой электросамокатов и рассылке предприятиям фейковых писем о наборе сотрудников в огневые группы.

Криминал

В регионе за месяц зафиксирован ряд тяжких преступлений, прежде всего - с летальным исходом. На берегу Финского залива рыбак до смерти избил мужчину лопатой и камнем. В Сланцах местный житель нанёс смертельные травмы знакомому. Похожие эпизоды произошли в Гатчинском округе, Лужском, Приозерском и Всеволожском районах. В последнем также в канаве между посёлком имени Свердлова и карьером Мяглово нашли фрагменты тела неизвестного. Кроме того, в Выборгском районе мужчину избили в квартире: его тело позже обнаружили в подвале. Параллельно следователи раскрыли убийство 20‑летней давности в Волховском районе, завершили расследование дела об убийстве в Лужском и гибели рабочего в районном центре. А суд, в свою очередь, отправил в колонию жительницу Тихвина, зарезавшую знакомого. Тем временем под Выборгом хозяин жестоко расправился с собакой.

Правоохранители провели ряд успешных операций по пресечению наркопреступлений: в Выборгском районе ликвидировали наркоферму, в лесу под Всеволожском задержали закладчицу, а в Мурино у наркосбытчика обнаружили почти 400 г запрещённых веществ. Также полиция изъяла более 1,3 кг наркотиков у дилера, хранившего их в холодильнике.

В сфере противодействия экстремизму и терроризму жителя Выборга осудили за экстремистские высказывания в соцсетях. Ему дали год колонии-поселения, но освободили с зачётом времени, проведённого под стражей. Сразу два уголовных дела завели на юношу за преступления террористического характера, а на 15-летнюю школьницу - одно за поджог заправки во Всеволожске. Другой житель Ленобласти попал под арест за оправдание терроризма. Кроме того, в Ленобласти задержали подозреваемого в теракте 2006 года в Цхинвале. Имели место и обвинения в госизмене: 12 лет колонии получил житель Приозерского района после денежного перевода ВСУ.

В посёлке Приладожский Кировского района на птицефабрике произошла массовая драка с участием мигрантов, где пострадали 20 человек, семь - в тяжёлом состоянии. Дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Также было завершено расследование уголовного дела против троих подростков из Тихвина, которые будучи в нетрезвом состоянии, избили троих мужчин в общественном месте.

Вдобавок двое подростков с ножом ограбили продуктовый магазин в Ульяновке. В Сертолово дело в отношении девушки о краже 350 тысяч рублей у родственников отправили в суд. Нескольких ленинградцев задержали за стрельбу: мужчину в Киришах - за пальбу возле жилых домов, подростка в Ломоносовском районе - за обстрел автомобиля возле остановки, пьяного жителя Кальтино - за стрельбу на детской площадке. В Ломоносовском районе также пострадал пенсионер, которому в лицо распылили баллончик прямо в автобусе.

Параллельно были выявлены многочисленные случаи мошенничества. Среди них: хищения выплат у военных-контрактников, незаконное получение пенсии после смерти родственника, мошенничество с деньгами пенсионерки, обман с возвратами товаров на маркетплейсе, а также махинация с видеокартами на сумму в один млн рублей, где обвиняемый - подросток. Тем временем прокуратура добилась возврата пенсионерам из Тосненского района и пожилому мужчине из Всеволожска похищенных аферистами средств. Также сотрудники ведомства в Кингисеппе помогли получить компенсацию местной жительнице, которая получила травмы, когда угодила колесом в открытый канализационный люк, катаясь на велосипеде.

В мае также отправили под стражу депутата Свердловского поселения Дмитрия Бойченко. Ему вменяют посредничество во взятке.

Происшествия

Фото: МЧС Ленинградской области

Наибольшее число трагических случаев связано с дорожно‑транспортными происшествиями. Самыми крупными по числу погибших стали ДТП на трассе «Скандинавия», где погибли четыре человека, включая двоих детей, и авария под Пикалёво с выездом на встречную полосу. Последняя унесла жизни трёх человек, в том числе ребёнка. В Лужском районе в лобовой аварии погибли двое.

В Ломоносовском районе водитель погиб после столкновения с погрузчиком, а чуть позже в СНТ «Сочи» в лобовом столкновении легкового автомобиля с трактором - водитель легковушки. Смертельные аварии также произошли в Бокситогорском Лужском районах, Гатчинском округе и на Мурманском шоссе . В Тосненском районе произошла серьёзная авария с участием трёх большегрузов. В Волосовском районе случилась массовая авария с участием пяти машин: двое пострадавших попали в больницу. Ещё одно похожее ДТП произошло с автобусом в Кингисеппском районе. Во Всеволожском районе насмерть сбили велосипедиста. Там же пострадал пациент при столкновении скорой с легковушкой и 8‑летняя девочка, которая попала под машину, перебегая дорогу. В Приозерском районе школьник получил серьёзные травмы, когда его квадроцикл врезался в дерево. В Кингисеппе водитель сбил шестилетнего мальчика, а в Луге - двух подростков на мотоцикле. Кроме того, в Гатчинском округе байкер насмерть сбил 11‑летнего велосипедиста и погиб сам. В Выборгском районе пожилой мотоциклист скончался после столкновения с иномаркой, а в Приозерском байкер погиб, выехав на «встречку». Им оказался миллиардер Михаил Смирнов. У Большой Ижоры водитель мопеда влетел в дерево и тоже скончался. В посёлке Красава 14-летняя девочка на питбайке сбила трёхлетнего ребёнка и скрылась. Другой любитель мототранспорта попал в больницу после столкновения с «Ладой» во Всеволожском районе. А в Волхове местный житель на неисправном электросамокате покалечил своего 10‑летнего сына. Помимо ДТП, фиксировались и иные инциденты на дорогах. В Тосно осудили водителя КАМАЗа за использование поддельных прав. Под Тихвином подросток на отцовской машине устроил погоню с полицейскими. Аналогичный случай произошёл и в самом районном центре. Вместе с тем автоледи из Ленобласти назначали выплатить пострадавшему в ДТП по её вине 1 млн рублей, а в Тосно женщину приговорили к обязательным работам за пьяное вождение и лишили иномарки. Похожий случай с конфискацией авто произошёл с мужчиной в Луге. Не обошлось без аварий на других видах транспорта. Так, в акватории Невы в районе Отрадного катер вылетел на берег. В результате пострадали два человека. В Гатчинском округе пенсионер погиб под колёсами грузового поезда, а в Подпорожье грузовой вагон сошёл с рельсов. С электропоезда из Выборга тем временем сняли малолетнего зацепера.

Немало трагедий произошло из-за пожаров. В Выборге после возгорания в квартире обнаружили тела трёх человек, в районе при пожаре в частном доме погибла женщина. За месяц пожарным удалось спасти от стихии множество людей: мужчину из горящей квартиры в Сланцах, троих детей - в Волхове, женщину и двух собак - из полыхающего общежития в Тосно. Двенадцать человек эвакуировали из горящего дома в Бокситогорском районе. В последний день месяца в регионе ликвидировали 16 пожаров за сутки.

Фиксировались инциденты с гибелью людей в водоёмах, в частности, в Суходольском озере, а также в озёрах Тохколодское и Комсомольское. Один житель Ленобласти утонул во время рыбалки. Случились и другие несчастные случаи. Например, двухлетняя девочка скончалась после падения из окна в Киришах, пенсионер погиб, упав в колодец в садоводстве «Мостовик» Гатчинского округа, а житель Ленобласти не смог пережить укуса змеи.

Несколько людей потерялись в лесах. Пенсионерка не смогла найти дорогу домой во время прогулки у озера под Приозерском. А подростку в Кировском районе пришлось до обнаружения провести в лесном массиве пару часов, а мужчине в одном из заказников Ленобласти - всю ночь. В числе прочих происшествий: отравление ребёнка синтетическим наркотиком в Янино и акт вандализма с арт‑объектом «Лодка Тихвинка». Во Всеволожском районе нашли и обезвредили авиабомбу времен ВОВ.

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Социум

С каждым годом, а то и месяцем, расширяются меры поддержки семей с детьми. Так, в мае в Соцкодекс региона были внесены новые меры поддержки для многодетных семей, а условия получения пособий для них смягчились. По поручению губернатора ускорилась выдача земельных участков многодетным и другим льготным категориям. Кстати, итоги предоставления земли за первые четыре месяца 2026-го уже подведены. Депутаты региона также уточнили порядок выплаты единовременного пособия при рождении ребёнка. Позитивные результаты такой политики «на лицо»: с начала года рождение третьих и последующих детей в Ленобласти выросло на 4,7%.

За этот же период для льготников было куплено свыше 12 тысяч путёвок в санатории, а более 200 семей получили помощь в Семейном МФЦ Гатчины.

В регионе развиваются и сопутствующие сервисы для семей: открываются новые локации для регистрации брака - например, «Домик на пристани» в Шлиссельбурге с видом на крепость Орешек.

Тем временем во Всеволожске в ДоброЦентре обсудили вопросы поддержки НКО, включая гранты и льготы.

СВО

Фото: визит Медведева. Александр Дрозденко/ МАХ

В конце весны в регионе усилили поддержку участников спецоперации и их семей. В частности, депутаты приняли поправки в жилищное законодательство для участников СВО, а также предложили закрепить льготы для них в сфере образования. Кроме того, регион ввёл новую меру поддержки бизнеса, который трудоустраивает бойцов с инвалидностью. При этом родственники военнослужащих активно трудоустраиваются в сферу ЖКХ на территории области.

Во время поездки в Ленинградскую область зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил меры поддержки военнослужащих и осмотрел центры подготовки операторов дронов. Губернатор Дрозденко рассказал ему о кластере реабилитации участников СВО во Всеволожске и планах строительства нового полигона в Гарболово. Опыт кластера также представили делегации из Сибири.

Мультицентр Ленобласти получил национальную премию «Окопная свеча», которую вручают тем, кто занимается реабилитацией, переобучением и возвращением военнослужащих к мирной жизни. В знак благодарности за поддержку семья одного из бойцов даже принесла в Мультицентр домашний торт.

Параллельно в регионе стартовал новый сезон проекта «Проверено СВОими». Первый выезд прошёл в Сланцах, где из четырёх объектов проверку прошла только библиотека в Лучках. Следующий - в Выборгском районе. Как отметил Дрозденко, в этом сезоне проверки будут строже, а при повторных выездах проверят устранение прежних замечаний. Для сотрудников соцслужб, работающих с ветеранами, в регионе также провели специальный семинар.

Из разных районов Ленобласти продолжают отправлять гуманитарную помощь на передовую: крупные партии гумпомощи ушли благодаря волонтёрам «Народного фронта», отдельные грузы направили из Кировского района и посёлка Ефимовский Бокситогорского района. В Выборге тем временем продолжил работу штаб по информированию о контрактной службе.

Среди личных достижений - участник СВО Евгений Рочев, служивший в Ленобласти, представлен к высшей военной госнаграде России.

Внешние связи

Фото: реконструкция силами ленинградских специалистов здания бывшего кинотеатра в Енакиево, на месте которого планируют открыть детский центр. Ivbg. ru

Область активно участвует в восстановлении подшефных территорий Донбасса. По словам Александра Дрозденко, на эти цели будет направлено 1,2 млрд рублей. В Енакиево уже ведётся комплексное обновление школы‑интерната, завершается ремонт лицея, пострадавшего от обстрелов, а также идёт реконструкция здания бывшего кинотеатра. Глава 47-го региона лично проверил, как продвигаются работы в детском реабилитационном центре.

Важной частью работы на подшефных территориях стало сохранение исторической памяти. Как отметил Сергей Перминов, эта деятельность помогает восстановить общее наследие. Подтверждение этому - ряд шагов: губернатор возложил цветы к братскому захоронению в Ольховатке, которое ранее восстановили ленинградские специалисты, а также посетил отреставрированный Ленобластью памятник Ватутину в ДНР.

Помимо помощи Донбассу, регион развивает и другие направления. Так, в мае Ленобласть посетили дипломаты из восьми стран, которые, знакомясь с потенциалом региона, в том числе почтили память героев ВОВ. Как отметил Перминов, ключевые сферы для внешнеэкономического сотрудничества - АПК, портовая логистика, промышленность и туризм.

Кроме того, Ленобласть оказала поддержку Минобороны РФ, передав новый транспорт для мобильных огневых групп.

Экономика

Заметны и успехи в экономическом поле. Регион вошёл в двадцатку субъектов России с самым значительным ростом зарплат, а по темпам снижения бедности занял место в первой десятке страны.

Также в мае Петростат сообщил о росте реальных зарплат в Ленобласти: доходы жителей выросли с учётом инфляции. Однако увеличилась и стоимость минимального набора продуктов, теперь он обходится более чем в 8,7 тысяч рублей.

Промышленность и сельхозка

Фото: Администрация ЛО

Стремление к устойчивому развитию и внедрению передовых технологий приносит свои плоды: промышленность региона движется в сторону безотходного производства, а сельское хозяйство наращивает масштабы. Например, в мае обсуждалось строительство завода замкнутого производственного цикла с принципом «ноль отходов». Его мощность может достичь 250 тысяч тонн в год. Соответствующую возможность губернатор Дрозденко рассмотрел на рабочей встрече с представителем компании «ЭкоСити».

Ещё одна хорошая новость из промышленной сферы: число несчастных случаев со смертельным исходом на областных производствах с начала 2026-го снизилось на 22%.

Кроме того, гатчинское предприятие «Ленгофра», которое производит картонную упаковку, благодаря нацпроекту сократило время выпуска продукции на 30%. А в Тосно запустили производство монтажных пен.

В сельском хозяйстве тоже есть успехи. Во-первых, в мае завершилась посевная кампания. В первой половине месяца хозяйства Ломоносовского и Всеволожского районов высадили ранние сорта капусты, а аграрии Лужского и Кировского районов - картофель. В целом было засеяно более 31 тысячи га - в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сергей Перминов подчеркнул, что развитие сельских территорий - залог продовольственного суверенитета России.

ЖКХ и газификация

Фото: строительство новой котельной в деревне Бор Тихвинского района. Комитет по ТЭК ЛО

В мае завершился отопительный сезон. Параллельно в регионе активно развивали инженерную инфраструктуру. За первую неделю месяца к природному газу подключили ещё 365 частных домов. К концу мая газом пользовались более 38 тысяч домов. При этом в Тихвине закончили строительство газопровода для 221 дома в районе Улитов Ручей, а в районе стартовало возведение новой котельной. В деревне Проба под Всеволожском на финальных этапах находился ремонт водопроводных сетей. Также был объявлен конкурс на капитальный ремонт водо- и канализационных сетей на десяти объектах ГУП «Леноблводоканал». Работы затронут Приозерский, Волховский, Тихвинский, Всеволожский, Кингисеппский и Сланцевский районы.

В сфере энергопотребления и поддержки жителей произошли изменения. Ленобласть заняла 32-е место в рейтинге регионов России по доступности электроэнергии. При этом примерно у 20 тысяч домов реальное потребление превышает договорное. Тем не менее в регионе смягчили условия получения льгот. Отмечалось, что депутаты обратились к петербургским коллегам за поддержкой владельцев домов с электроотоплением.

В то же время ленинградцам напомнили о возможности оплачивать ЖКУ онлайн. При этом в Волховском районе произошёл случай, когда у местной компании арестовали автомобиль из-за долга по коммуналке в 5 млн рублей.

Дороги

Фото: ремонт участка дороги «Торфяное-Отрадное-Заостровье» в Приозерском районе. Комитет дорожного хозяйства ЛО

В ряде районов продолжалось обновление дорожной инфраструктуры, в частности реконструкция ключевых трасс и мостов. В Гатчинском округе завершались основные работы по ремонту подъезда к деревне Вопша, а в самой Гатчине ремонтировали участок дороги «Красное Село-Гатчина-Павловск-Пушкинское шоссе». В Выборге продолжалось обновление Балашовского шоссе, а в Приозерском районе на финальной стадии - ремонт дороги «Торфяное‑Отрадное‑Заостровье». В Ломоносовском районе обновляли трассу «Стрельна-Кипень-Гатчина». Рабочие также привели в порядок часть пути Каськово - Ольхово.Кроме того, в регионе восстанавливают дороги к образовательным учреждениям.

Если говорить про мосты, то в Волховском районе специалисты занимались реконструкцией переправ через реки Кондегу и Кумбито, а также проходил капитальный ремонт моста через реку Лебяжья.

В Тосненском районе с 19 мая до конца 2027 года стали действовать ограничения движения для грузовиков на некоторых региональных дорогах. На «Коле» до 10 июля ввели реверсивное движение, а съезд с этой трассы в Кудрово закрыли на три месяца из‑за обновления транспортной развязки.

В планах - расширение дороги между Петербургом и Буграми до четырёх полос. Завершение проекта намечено к 2029 году.

Общественный транспорт

Губернатор области в мае обсудил с депутатами Госдумы ситуацию с транспортом в Янино в связи с высокой плотностью трафика. Он заявил о необходимости разработать новую транспортную схему или профинансировать расширение улиц и запуск автобусов большой вместимости.

Имели место и неприятные инциденты: в Сосновом Бору кондуктор автобуса получила штраф за оскорбление подростка.

Строительство и реставрация

Фото: план реставрации Дома НКО в Гатчине. Пресс-служба Правительства ЛО

В Ленобласти стартовала масштабная реставрация исторического центра Гатчины - первым обновят Дом НКО. Отмечалось, что на ближайшие три года запланировано «оживление» более 2000 зданий.

Согласно майской сводке, в Ленобласти за первые четыре месяца года ввели в эксплуатацию 1,36 млн м² жилья. За прошедший месяц компания «Брусника» завершила монолитные работы в первых трёх домах квартала в Новоселье. В проекте - возведение дома для расселения аварийного жилья в Волосово. Кстати, на подобные нужды регион получил более 500 млн рублей.

Не останавливалась работа над социальными объектами: в Гатчине шло строительство ясельного корпуса детского сада № 13, в Волхове - реконструкция садика «Дюймовочка». Госстройнадзор дал добро на строительство школы в Лаголово на 825 мест, Госэкспертиза - на реставрацию большого амбара Ивангородской крепости.

В сфере градостроительства прошёл ежегодный конкурс Комитета градостроительной политики: участники подали 36 архитектурных концепций в трёх номинациях.

Благоустройство

Фото: аист, посетивший субботник в Сланцевском районе. Пресс-служба Правительства ЛО

По части создания комфортной среды в регионе шло голосование за объекты благоустройства, включая создание и обновление мемориальных зон. Восемь проектов, отобранных в мае, будут представлять Ленобласть на всероссийском конкурсе.

По итогам месячника благоустройства на территории области провели 3200 субботников и собрали рекордные 50 тысяч м³ мусора. В ходе акций привели в порядок значимые памятные места: благоустроили пляж Липово и территорию возле знака «Защитникам Ораниенбаумского плацдарма» в Сосновом Бору, навели порядок у дота Красногвардейского укрепрайона в Гатчине, на «Лысой Горе» в Луге, на мемориале «Синявинские высоты» в Кировском районе и на братском захоронении у деревни Малое Карлино. Также очистили береговую линию в Нижне‑Свирском заповеднике.

Кроме того, парки области приводили в порядок с помощью роботов‑садовников. А первым благоустроенным двором в 2026 году стал двор в Буграх.

Здравоохранение

Фото: новый ФАП в деревне Турово Лужского района. Пресс-служба Правительства ЛО

В мае Ленинградская область вышла в лидеры лекарственной отрасли России, продемонстрировав заметные успехи и в сфере практического здравоохранения. В регионе не только сократилось число пациентов с наркозависимостью, но и активно развиваются современные медицинские технологии. Например, в Приозерской больнице освоили проведение лапароскопических операций по удалению паховой грыжи, а в ЛОКБ выполнили сложную операцию по замене коленного сустава и спасли пациента из Сочи, от которого отказались в другой клинике. Не менее впечатляющий случай произошёл во Всеволожской КБ, где медики оперативно оказали помощь маме троих детей, находившейся в предынфарктном состоянии. Технологические достижения также включают «умные камеры», упрощающие диагностику ЛОР-заболеваний у ленинградских детей.

Стремительное развитие показали наши кадры: около 500 специалистов первичного звена приняли участие в «Школе терапевтов», а первый съезд психологических служб собрал более 300 квалифицированных работников. Лаборант из Волховского района Мария Мурашева победила в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии». Областные команды станции скорой помощи завоевали призовые места на всероссийских соревнованиях «Большой симулятор».

Вдобавок за май в регионе улучшилась эпидобстановка. С начала месяца заболеваемость гриппом, коронавирусом и острыми вирусными инфекциями пошла на спад. Однако область остаётся в числе регионов с наибольшим числом присасываний клещей и высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Если за первую неделю от паразитов пострадали 113 человек, то к середине месяца количество жалоб превысило 500 случаев, а к концу перевалило за 700. При этом сообщалось, что против клещевого энцефалита привилась только половина ленинградцев. Помимо этого заболевания и боррелиоза, клещи на Северо-Западе могут переносить ещё три опасных вируса.

В сфере первичной медицинской помощи также есть достижения: в деревне Турово Лужского района открылся новый ФАП.

Образование

Фото: команда «Кстати, да!» из Коммунарской средней общеобразовательной школы в финале турнира «Знание». Пресс-служба Правительства ЛО

В мае в школах региона завершился учебный год: прошли последние звонки и стартовали первые экзамены для выпускников. В 2026-м ЕГЭ будут сдавать свыше 6,6 тысячи ребят. При этом по итогам написания сочинений 100% учащихся 11‑х классов получили допуск к единому экзамену, а среди девятиклассников этот показатель составил 99,9%. Всего к сдаче ОГЭ допущено более 19 тысяч человек.

По словам Дрозденко, для выпускников подготовлено более 11 тысяч бюджетных мест в вузах. Как обозначил Перминов, в рамках улучшения качества обучения учебные программы адаптируют к потребностям экономики, расширяют доступность образовательных услуг и вкладываются в инфраструктуру.

Так, для повышения цифровой грамотности в регионе провели открытый урок «Цифрового ликбеза», посвящённый безопасности телефонных коммуникаций. Важным шагом в развитии образовательной инфраструктуры станет строительство IT‑лицея на 825 мест в Новоселье - проект реализуют по соглашению с группой «Брусника». Кроме того, новый детский сад в Тельмана к концу месяца был готов к приёму воспитанников.

Тем временем родительские комитеты школ, детских садов и колледжей региона могли подать заявку на финансирование общественно значимых инициатив. До 29 мая им было доступно получение грантов до двух млн рублей.

Есть и успехи на всероссийском уровне: школьники из Коммунарской СОШ вошли в десятку лучших на турнире «Знание».

Социальные и культурные события

Фото: празднование Дня Победы. Правительство ЛО / ВК

Ленобласть с размахом отпраздновала День Победы. В каждом районе в честь 81-й годовщины прошли тематические мероприятия. А перед этим в Выборге, Гатчине, Луге и Тихвине отметили День городов воинской славы.

Также регион традиционно провёл гастрофест «Корюшка идёт!» и присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев», которая в этом году собрала рекордное число посетителей. Между тем в Волхове прошла «Ночь Х» в честь 10‑летия музея «Пятнадцатый элемент». А из Мариуполя в Ленобласть приезжал театр, открыв гастроли спектаклем «Любимчик императрицы».

Многие события касались киноиндустрии. Например, в Ленобласти учредили специальный приз для победителей фестиваля детского экологического кино. Тем временем в Сертолово шли съёмки художественного фильма‑дилогии «Василий Тёркин»: местные жители приняли пиротехнические эффекты за работу средств ПВО. В Выборге планируют снять второй сезон сериала «Подслушано в Рыбинске».

Интересно, что за пять лет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в 47-м регионе реализовано 103 проекта на 255 миллионов рублей. А в этом году семь местных творческих проектов стали победителями второго конкурса ПФКИ 2026 года. Призёры получат в общей сложности 14 316 528 рублей грантов. Среди поддержанных инициатив - проекты по сохранению культуры коренных народов, этнографические и театральные проекты, а также фестиваль «Олегов день» в Старой Ладоге.

Ко всему прочему, 300‑летняя «Танечкина сосна» из Сясьстроя была выдвинута на звание «Дерево года России»: за май она набрала рекордное число голосов среди остальных участников конкурса.

В прошедшем месяце вТихвине был вынесен приговор в отношении вандала, который ещё в марте свернул скульптуру шмеля, установленную в рамках проекта «Сказка о царе Салтане». Ему назначили штраф в 394 тысячи рублей и 180 часов отработки.

Сохранение памяти

Фото: старинная церковь XVII века в деревне Лиственка Бокситогорского района. Пресс-служба Правительства ЛО

В конце месяца в Выборгском районе перезахоронили останки 34 бойцов Красной Армии. Ранее в Кировском завершилась масштабная экспедиция «Вахта памяти. Волховский фронт - Апраксин», в ходе которой поисковики обнаружили останки 11 советских воинов и фрагменты легендарного самолёта Ил-2. А в Светогорске открыли памятник герою‑пограничнику Андрею Коробицыну.

Кроме того, специалисты Международного центра реставрации спасли от разрушения храм XVII века в Бокситогорском районе.

Туризм

В мае в Ленобласти заметно оживилась туристическая сфера. Тихвин, который носит статус столицы проекта «Серебряное ожерелье России», подвёл итоги года: за этот период туристический поток в городе вырос на 48%.

Хорошие новости пришли и с форта «Красная Горка»: там появится новый экопатриотический маршрут. В свою очередь в Гатчине запустили первый промышленный маршрут. Теперь посетители могут познакомиться с местными производствами и узнать, как работают предприятия. А из Петербурга в Выборг и Гатчину снова начал курсировать «туристический вагон».

Тем временем областные депутаты приняли важное решение, разрешив строительство виноделен на сельскохозяйственных землях. Планируется, что это простимулирует развитие агротуризма в Ленобласти.

Спорт

Фото: фестиваль «Урок футбола» в Гатчине. Пресс-служба Правительства ЛО

За прошедший месяц положительными новостями пестрела спортивная повестка. Например, в регионе анонсировано появление нескольких спортивных сооружений: в Кингисеппском районе построят открытый каток и современную лыжную базу, в Лодейном Поле возведут ФОК с универсальным игровым залом. Также на территории Ленобласти откроют первый в России школьный конькобежный клуб. Как отметил Перминов, он привлечет школьников к спорту. При этом прокуратура взяла на контроль ход строительства спорткомплекса при Гатчинском госуниверситете.

Тем временем в Мгинской школе‑интернате для детей с нарушением зрения уже открылась всесезонная спортплощадка, а в Первомайском сельском поселении Выборгского района появилась искусственная волна для занятий сёрфингом.

Областные атлеты продолжали пополнять копилку достижений. Гимнастка из Гатчины Ксения Савинова завоевала серебро на чемпионате Европы, а её землячка синхронистка Елизавета Смирнова получила сразу три медали - два «золота» и одно «серебро» - на этапе Кубка мира в Китае. Ветеран спорта из Кингисеппа Анатолий Патрино взял золото на чемпионате Европы по пауэрлифтингу. Выборгский пилот Виталий Петров победил в 12‑часовой гонке на выносливость в Москве, а 14‑летняя гонщица Злата Сидоренко выиграла заезд на исторических автомобилях в Смоленске. Бадминтонист Всеволод Черкасов в свою очередь представил регион на X Российско‑Китайских молодёжных летних играх.

Крупные соревнования прошли и внутри региона. В Гатчине впервые состоялся Кубок России по бадминтону, а также фестиваль «Урок футбола» в формате 3×3 без вратаря, в котором приняли участие свыше 300 школьников из 30 команд. Аналогичный фестиваль, только корпоративный, развернулся и в областном «Баскет-холле». В Выборге прошёл зрелищный хоккейный турнир ко Дню Победы и полумарафон, собравший более тысячи участников. Кроме того, в городе состоялся Кубок региона по автомобильному спорту. В Приозерском и Выборгском районах развернулись этапы международной шоссейной многодневной велогонки «Золото Ладоги 2026». В Тихвине прошли соревнования по дисциплинам Всероссийского «Кубка городов воинской славы», в рамках которых с юными борцами встретились олимпийские чемпионки Наталья Воробьёва и Екатерина Абрамова, а в Приозерском районе - состязания с участием ветеранских команд со всей Ленинградской области. Также в регионе стартовал региональный этап всероссийской военно‑патриотической игры «Зарница 2.0» на базе Военной академии материально‑технического обеспечения имени генерала А. В. Хрулёва.

Природа

Фото: лосята-сироты, которых отправили на реабилитацию. Комитет по животному миру ЛО

В течение месяца в Фонд друзей балтийской нерпы неоднократно поступали подопечные - ослабленные и истощённые детёныши балтийских и ладожских нерп. Одних нашли на Васильевском острове и в Шлиссельбурге, других привезли из села Видлица на восточном побережье Ладоги в Карелии и из посёлка Логи. Среди поступивших были нерпята в тяжёлом состоянии: вес одного достигал всего четырёх кг. Малыш был поражён тюленьими вшами. Спасатели Ленобласти также оказали помощь раненой нерпе, которую прибило к берегу Невского ССЗ. А позже фонд поделился трогательными кадрами игр восстанавливающихся тюленят.

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Из‑за начавшейся в мае сезонной миграции лосей Росприроднадзор призывал водителей быть особенно внимательными в вечернее и ночное время на плохо освещённых участках дорог. На трассе «Кола» произошёл трагический случай: неизвестные сбили лося - на момент обнаружения животное билось в конвульсиях. Кроме того, трое лосят из Выборгского и Приозерского районов лишились матерей из‑за вмешательства людей.

В конце весны в Ленинградскую область с зимовки вернулись большие бакланы. В Приозерском районе после зимней спячки к беременной барсучихе вышел жених. В Нижне‑Свирском заповеднике енотовидные собаки устроили «разборки», там же фотоловушка запечатлела медведя, который размышлял над вопросами вселенского масштаба. Косолапого, притом огромного, также заметили в окрестностях Светогорска. Среди необычных происшествий - случай с ежом, которого случайно «постригли» садовым триммером.

В конце месяца областные специалисты подвели итоги учёта диких животных, подсчитав численность лосей, глухарей, медведей и кабанов в местных лесах.

Не обошлось и без погодных событий: в середине мая было объявлено штормовое предупреждение, а 19 числа отметился самый жаркий день месяца, когда температура достигла 30 °C. Тогда же снова вводилось штормовое предупреждение. При всём этом на болотах «колосилась» клюква.

Экология

Фото: результат уборки берега реки Колпанка в Гатчинском округе. Прокуратура ЛО

Среди особо важных инфоповодов можно выделить несколько. Во-первых, Правительство РФ утвердило создание зелёного пояса вокруг Петербурга и Ленобласти, который поможет защитить агломерацию от хаотичной застройки. Во-вторых, в 47-м регионе ещё четыре растения официально отнесли к опасным инвазивным видам. Также в Приоратском парке Гатчины прошёл первый экологический праздник «Зеленое караоке».

Тем временем в области продолжалось внедрение подхода с раздельным сбором мусора. При этом Приозерский район стал пилотной территорией для проекта по сбору и переработке строительных и крупногабаритных отходов.

Одновременно с этим одной из компаний назначили штраф в более 1 млрд рублей за несанкционированную свалку в Ломоносовском районе. В других районах области тоже активно шла борьба с нарушениями: Эконадзор и прокуратура пресекли незаконное обращение с отходами - во Всеволожском и Ломоносовском районах изъяли спецтехнику, в Кингисеппе и Тосненском районе ликвидировали нелегальные свалки, где помимо прочего складировались автопокрышки.

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Надзорные органы занимались решением и других экологических проблем. Росприроднадзор выяснял причины появления радужных разводов на реке во Всеволожском районе, а в Гатчинском округе после вмешательства прокуратуры очистили берега реки. Параллельно подтвердился факт слива нефтепродуктов в реку Вьюн, в связи с чем было возбуждено уголовное дело.

В мае в том числе шли работы по восстановлению природных территорий: в заказнике «Кургальский» привели в порядок повреждённую огнём экотропу, а в Гладышевском заказнике волонтёры уничтожили три тысячи кустов борщевика. Проходили акции по зарыблению водоёмов: более тысячи мальков сига выпустили в Волхов, столько же молодых особей атлантического лосося - в Неву. Также состоялась акция по зарыблению Нарвы.

Добрые истории

Фото: победители проекта «Свадьба на миллион» в русском стиле. Пресс-служба Правительства ЛО

За май в Ленинградской области произошло несколько вдохновляющих событий. Среди них особое место занимают истории спасения. Например, служебный пёс Ямато нашёл в посёлке Бугрыпропавшего 7-летнего мальчика. Железнодорожники пришли на помощь истощённым лисятам-сиротам в Волховском районе. В Кировске волонтёры «Кошкиспаса» провели рискованную операцию по спасению кошки, которая забралась на верхушку 27-метровой сосны. А в Лодейном Поле спасатели с помощью альпинистского снаряжения вытащили из люка щенка.

Несколько жителей региона отметили знаменательные юбилеи: 103‑летие отпраздновала участница Великой Отечественной войны и жительница Выборга Клавдия Рассадовская, 96‑летие - ветеран и труженик тыла Наталья Агеенко из Всеволожского района, а 90‑летие - бывшая узница фашистских концлагерей Ирина Цуканова из Приозерского района.

Тем временем военнослужащий из Ленобласти выиграл 3 млн рублей. Как рассказал сам счастливчик, деньги он планирует потратить на операцию и покупку дачи для мамы. А в Гатчине, в «Доме станционного смотрителя», сыграли «Свадьбу на миллион» в русском стиле, где новобрачными стали Милена из Армении и Алексей из Иркутска. Пара выиграла проект, инициированный Музейным агентством ЛО, с главным призом - свадьбой «под ключ».

Представители Ленинградской области добились успехов на профессиональных конкурсах разного уровня. Проект по реабилитационному плаванию для детей с ОВЗ из Ленобласти вышел в финал всероссийского конкурса. Повар из Тосно Юлия Лямина признана лидером по области и вышла в федеральный этап конкурса «Лучший по профессии». Алексей Сальников из «Племхоза имени Тельмана» стал лучшим ветеринарным ортопедом СЗФО. Волховские лаборанты химического анализа признаны лучшими в регионе. А Елена Нестерова представляла Ленобласть в финале конкурса «Земский почтальон».