Студентку областного вуза 19 лет и 28-летнего жителя Перми задержали по подозрению в хищении 30 миллионов рублей у петербурженки под видом сотрудников правоохранительных органов. Задержанные работали курьерами мошенников и выполняли задания анонимного куратора.

По данным следствия, в начале мая 2026 года молодые люди приехали к потерпевшей и под предлогом декларирования денежных средств забрали у нее 30 миллионов рублей. Похищенные деньги перевели в криптовалюту и отправили на подконтрольный куратору криптокошелек.

Во время обысков по адресам проживания задержанных сотрудники полиции изъяли мобильный телефон с информацией, имеющей доказательственное значение, и сумку, в которой передавались деньги.

В отношении обоих завели уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России о мошенничестве. Жителя Перми заключили под стражу. Со студентки взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция устанавливает соучастников и проверяет возможную причастность задержанных к другим эпизодам мошенничества.