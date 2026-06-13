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Студентка вуза из Ленобласти и приезжий из Перми задержаны за помощь мошенникам на 30 млн рублей в Петербурге

Студентку областного вуза 19 лет и 28-летнего жителя Перми задержали по подозрению в хищении 30 миллионов рублей у петербурженки под видом сотрудников правоохранительных органов. Задержанные работали курьерами мошенников и выполняли задания анонимного куратора.

По данным следствия, в начале мая 2026 года молодые люди приехали к потерпевшей и под предлогом декларирования денежных средств забрали у нее 30 миллионов рублей. Похищенные деньги перевели в криптовалюту и отправили на подконтрольный куратору криптокошелек.

Во время обысков по адресам проживания задержанных сотрудники полиции изъяли мобильный телефон с информацией, имеющей доказательственное значение, и сумку, в которой передавались деньги.

В отношении обоих завели уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России о мошенничестве. Жителя Перми заключили под стражу. Со студентки взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция устанавливает соучастников и проверяет возможную причастность задержанных к другим эпизодам мошенничества.

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05.02.2021
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Санкт-Петербург Ленинградская область
Новости Социум

В Педиатрическом три часа оперировали ребенка после частичной ампутации кисти во Всеволожском районе

врач
Фото: Freepik.

Врачи Педиатрического университета более трех часов оперировали 15-летнюю школьницу после частичной ампутации правой кисти на производстве в поселке Колтуши Всеволожского района.

Руку подростка затянуло между валиками станка. Медики оказали девочке необходимую помощь на месте, после чего доставили ее в клинику.

Пациентка поступила с частичной ампутацией руки. Культя правой кисти представляла собой обнаженные основания пястных костей и запястья с поврежденными мышцами и отсутствием кожи.

Кожные лоскуты были истончены и повреждены, признаки кровотока отсутствовали. Ампутированные фрагменты имели множественные травмы костей и мягких тканей.

Операция продолжалась более трех часов. Медики использовали комбинированную анестезию – общую и проводниковую. Хирурги иссекли явно нежизнеспособные и размозженные мягкие ткани на культе правой кисти. Сохранить все анатомические структуры из-за тяжести травмы не удалось.

Пациентке предстоят длительное наблюдение и последующее определение тактики реабилитации.

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26.08.2025
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Всеволожский район Колтуши Санкт-Петербург Ленинградская область

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