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В Петербурге задержали дропа мошенников за обман двух пенсионерок

Помощник аферистов забрал у двух пожилых женщин крупные суммы денег. 

В Петербурге против 21-летнего молодого человека завели два уголовных дела по факту мошенничества. Он забрал у пенсионерок почти 2 млн рублей. 

Как передает главк МВД, 4 июня с сообщением о мошенничестве в полицию обратилась 82-летняя женщина. Она заявила, что подверглась влиянию неизвестных и передала курьеру 400 тысяч рублей. Спустя четыре дня с аналогичным заявлением к правоохранителям обратилась и 89-летняя пенсионерка. После беседы с аферистами она лишилась 1,4 млн рублей. 

В минувший четверг, 11 июня, оперативники установили личность дропа мошенников, который забрал у потерпевших средства. Сейчас он находится по стражей.

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13.06.2026
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Теги

мошенничество Петербург
Новости Социум Главное

Прямая линия с губернатором Ленобласти пройдет 15 июня

Глава региона ответит на вопросы жителей в понедельник.

Прямая линия с губернатором Ленобласти пройдет 15 июня - Глава региона ответит на вопросы жителей в понедельник.
Фото: Александр Дрозденко/ MAX

В понедельник, 15 июня, глава Ленинградской области Александр Дрозденко проведет прямую телефонную линию с жителями региона. Отвечать на вопросы ленинградцев губернатор будет в течение одного часа, с 16:00 до 17:00. 

«ас откровенного разговора о насущном. Никаких шаблонных фраз — только конкретные вопросы и честные ответы. Все главы районов будут, как всегда, на связи, а значит все поручения сразу будут приняты в работу», — отметил губернатор.

Обратиться к Александру Дрозденко жители региона могут по двум номерам:

  • 006 (бесплатный номер на территории Ленинградской области при звонке со стационарного телефона);

  • 8 813 61 315 01 (платный номер. Стоимость звонка определяется по тарифу, установленному оператором связи).

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14.06.2026
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Теги

прямая линия Александр Дрозденко

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