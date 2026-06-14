Помощник аферистов забрал у двух пожилых женщин крупные суммы денег.

В Петербурге против 21-летнего молодого человека завели два уголовных дела по факту мошенничества. Он забрал у пенсионерок почти 2 млн рублей.

Как передает главк МВД, 4 июня с сообщением о мошенничестве в полицию обратилась 82-летняя женщина. Она заявила, что подверглась влиянию неизвестных и передала курьеру 400 тысяч рублей. Спустя четыре дня с аналогичным заявлением к правоохранителям обратилась и 89-летняя пенсионерка. После беседы с аферистами она лишилась 1,4 млн рублей.

В минувший четверг, 11 июня, оперативники установили личность дропа мошенников, который забрал у потерпевших средства. Сейчас он находится по стражей.