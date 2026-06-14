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Новости Социум

Новый пакет мер для защиты граждан от мошенников готовят в России

Соответствующий законопроект приняла Госдума.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, направленный на защиту россиян от аферистов. Об этом сообщает «Объясняем.рф».

Одним из нововведений станет появление «красной кнопки» на портале «Госуслуги», которая позволит пользователям мгновенно сообщить о попытке мошенничества. Данные о подобных случаях будут передаваться операторам связи, банкам и другим участникам системы «Антифрод». 

Дополнительно законопроект вводит детские СИМ-карты с расширенными функциями безопасности, порядок работы которых будет определен отдельным постановлением правительства. Для защиты от нежелательных звонков из-за рубежа пользователям предоставят возможность установить «самозапрет» на международную связь. 

Также изменения коснутся и порядка использования СИМ-карт. Вводится ограничение, согласно которому договор с оператором нельзя расторгнуть ранее, чем через 90 дней после его заключения. Это должно усложнить преступные схемы с частой сменой номеров. 

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