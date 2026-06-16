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Новости Социум

Эксперты назвали излюбленные места клещей для поиска жертв

ГКУ «Мособлпожспас»: клещи чувствуют жертву за 10 метров.

Клещи часто обитают рядом с обочинами дорог и в лесистой местности. При этом свою жертву паразиты могут чувствовать за 10 метров. Об этом РИА Новости рассказали спасатели ГКУ «Мособлпожспас».

«У клещей отличное чутье: они улавливают запах приближающейся жертвы за 10 метров. На обочинах дорог их обычно больше, чем в глубине леса — там больше потенциальных »мишеней"", — предупредили эксперты.

Излюбленными местами паразитов для поиска жертв также являются хвойные леса, лесные зоны вдоль дорог, луга, парковые территории, овраги и сырые затененные участки возле водоемов, где много растительности.

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Фото на миниатюре: magnific

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клещи
Новости Социум

Дорожные ограничения введут в Ленобласти 17 июня

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», во вторник при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 100-130 ограничение скорости движения в СПб с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 110-115 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, , очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

А-181 «Магистральная»:

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 25-27 ограничение скорости движения в сторону ЛО, с 08:00 до 20:00, ремонт водоприемных решеток;

км 32-35 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт водоприемных решеток;

км 24-25 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена отдельных секций барьерного ограждения;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 46-60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы квадроциклами;

км 92-94 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную, очистка тротуаров вручную, , уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 102-103 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00,  замена барьерного ограждения.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 0-49-0 ограничение скорости движения в оба направления (работы по обочине) с 08:00 до 17:00, скашивание травы на обочине и откосах мех. способом;

км 70-94-70 ограничение скорости движения в оба направления (работы по обочине) с 08:00 до 17:00, скашивание травы на обочине и откосах мех. способом;

км 104-105-104 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ямочный ремонт.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 08:00 до 17:00, мех. очистка разделительной полосы;

км 99-31-99 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса (работы по обочине) с 08:00 до 17:00, скашивание травы на обочине и откосах мех. способом.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 179-112-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса (работы по обочине) с 08:00 до 17:00, скашивание травы на обочине и откосах мех. способом;

км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса (работы по обочине) с 08:00 до 17:00, обработка гербицидами нежелательной растительности.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 31 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманск с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 117 ограничение скорости движения в направлении г.Кировск с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 336,338,344   ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение размыва обочины.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга:

км 16-40 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00, уборка песка и смета с проезжей части механическим способом ( ПУМ ).

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ФКУ Упрдор "Северо-Запад" ограничения движения

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