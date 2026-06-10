1039 человек пострадали от укусов членистоногих в агломерации. Почти 40% случаев пришлось на Ленинградскую область.
С 4 по 10 июня в медучреждения Петербурга и Ленинградской области с жалобами на укусы клещей обратились 1039 человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора
В Петербурге больше всего жалоб поступило из Курортного (18,9%), Выборгского (14,2%), а также Приморского и Московского (по 10,4%) районов.
Тем временем в регионах продолжается кампания по вакцинации от клещевого энцефалита. Всего на текущий момент привито более 85 тысяч жителей Петербурга и свыше 49 тысяч жителей Ленобласти.
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