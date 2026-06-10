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Более тысячи жителей Ленобласти и Петербурга покусали клещи за неделю

1039 человек пострадали от укусов членистоногих в агломерации. Почти 40% случаев пришлось на Ленинградскую область.

С 4 по 10 июня в медучреждения Петербурга и Ленинградской области с жалобами на укусы клещей обратились 1039 человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора

Из общего число обращений 39,8% пришлись на 47-й регион. Лидерами по активности клещей оказались Тихвинский (15,0%), Всеволожский (12,8%) и Приозерский (10,6%) районы 

 В Петербурге больше всего жалоб поступило из Курортного (18,9%), Выборгского (14,2%), а также Приморского и Московского (по 10,4%) районов.

Тем временем в регионах продолжается кампания по вакцинации от клещевого энцефалита. Всего на текущий момент привито более 85 тысяч жителей Петербурга и свыше 49 тысяч жителей Ленобласти.

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Фото на миниатюре: magnific

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клещи в Ленобласти роспотребнадзор
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Метеоролог Михаил Леус рассказал о ключевых астрономических событиях, которые можно увидеть в июне.

Синоптик рассказал о главных астрономических явлениях июня - В июне и июле можно наблюдать серебристые облака.
Фото: magnific.

15 июня Меркурий окажется вблизи Венеры и Юпитера, а 17 июня к ним присоединится Луна. Все эти объекты можно будет увидеть рядом на расстоянии около 15 градусов друг от друга.

21 июня — день летнего солнцестояния, когда Солнце достигнет наивысшей точки своего пути. А в ночь на 30 июня ожидается полнолуние.

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Кроме того, в июне и июле можно наблюдать серебристые облака. Они подсвечиваются солнцем и видны в северном направлении ближе к полуночи.

Теги

астрономия Михаил Леус синоптик

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