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Новости Социум

Россиян предупредили о мошенничестве на вокзалах

На вокзалах мошенники просят пассажиров присмотреть за сумкой, а затем обвиняют людей в краже ценных вещей. Об этом ТАСС сообщил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.

Схема работает так: владелец вещи просит помощи, а затем на время отходит. Вскоре он возвращается, часто с агрессивным сообщником, и заявляет, что из сумки пропал дорогой гаджет или крупная сумма денег. Мошенники оказывают моральное давление и угрожают полицией. Расчет строится на том, что испуганный пассажир, боясь опоздать на поезд или оказаться в дежурной части, предпочтет отдать деньги добровольно в качестве компенсации.

Галактион Кучава подчеркнул, что единственный способ защититься от таких мошенников — вежливый, но твердый отказ от присмотра за чужими вещами.

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мошенники вокзалы
Новости Социум

Поисковики обнаружили останки 40 бойцов Красной Армии во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе Ленобласти поисковики всего за 2,5 дня нашли останки 40 бойцов Красной Армии.

Кроме останков, найдены три солдатских медальона. Их направили на экспертизу, чтобы попытаться расшифровать данные и установить имена павших бойцов.

Фото: vk. com/spbraid

Экспедицию проводит отряд «Рейд» при участии представителей школы поисковика «Область славы».

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найдены останки найдены останки бойцов Всеволожский район Ленобласть поисковики

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