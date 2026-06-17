На вокзалах мошенники просят пассажиров присмотреть за сумкой, а затем обвиняют людей в краже ценных вещей. Об этом ТАСС сообщил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.

Схема работает так: владелец вещи просит помощи, а затем на время отходит. Вскоре он возвращается, часто с агрессивным сообщником, и заявляет, что из сумки пропал дорогой гаджет или крупная сумма денег. Мошенники оказывают моральное давление и угрожают полицией. Расчет строится на том, что испуганный пассажир, боясь опоздать на поезд или оказаться в дежурной части, предпочтет отдать деньги добровольно в качестве компенсации.

Галактион Кучава подчеркнул, что единственный способ защититься от таких мошенников — вежливый, но твердый отказ от присмотра за чужими вещами.