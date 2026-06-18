Губернатор Ленинградской области подписал распоряжение, которое устанавливает единый механизм работы в рамках проекта «Проверено СВОими» от выявления замечаний до контроля их устранения, включая возможные «штрафные санкции».

Теперь все проверки объектов социальной инфраструктуры будут проводиться по единому стандарту оценки, а их результаты фиксироваться официальным актом. Знак качества «Проверено СВОими» смогут получить только те объекты, которые действительно соответствуют требованиям доступной среды. Если в ходе проверки выявлены недостатки, информация о них будет направляться ответственным органам для устранения. В случае нарушения сроков исправления проблем — в контрольно-надзорные инстанции.

Губернатор подчеркнул, что особую ценность проекту придаёт участие ветеранов СВО, которые проводят проверки при поддержке специалистов Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО во Всеволожске.

«Наши герои особенно остро чувствуют, какие, на первый взгляд, мелочи могут сделать жизнь человека удобнее или, наоборот, превратить обычный поход в библиотеку, поликлинику или спортзал в настоящее испытание. Наша главная цель — чтобы в Ленинградской области стало как можно меньше барьеров и больше по-настоящему удобных пространств», — отметил глава региона.

Ранее, в рамках проекта «Проверено СВОими» ветераны СВО оценили работу системы на общественном транспорте и в Мультицентре социальной и трудовой интеграции. В мае 2025 года месяце участники спецоперации с ограниченными возможностями приступили к оценке доступности городской среды в регионе. Проверка началась с Гатчины. Позже она перекочевала в Приозерский район, Подпорожье, Тосно, Сосновый Бор, Выборг.