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Александр Дрозденко утвердил единый стандарт проверок в рамках проекта «Проверено СВОими»

Губернатор Ленинградской области подписал распоряжение, которое устанавливает единый механизм работы в рамках проекта «Проверено СВОими» от выявления замечаний до контроля их устранения, включая возможные «штрафные санкции».

Александр Дрозденко утвердил единый стандарт проверок в рамках проекта «Проверено СВОими» - Губернатор Ленинградской области подписал распоряжение, которое устанавливает единый механизм работы
Фото: администрация ЛО.

Теперь все проверки объектов социальной инфраструктуры будут проводиться по единому стандарту оценки, а их результаты фиксироваться официальным актом. Знак качества «Проверено СВОими» смогут получить только те объекты, которые действительно соответствуют требованиям доступной среды. Если в ходе проверки выявлены недостатки, информация о них будет направляться ответственным органам для устранения. В случае нарушения сроков исправления проблем — в контрольно-надзорные инстанции.

Губернатор подчеркнул, что особую ценность проекту придаёт участие ветеранов СВО, которые проводят проверки при поддержке специалистов Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО во Всеволожске.

«Наши герои особенно остро чувствуют, какие, на первый взгляд, мелочи могут сделать жизнь человека удобнее или, наоборот, превратить обычный поход в библиотеку, поликлинику или спортзал в настоящее испытание. Наша главная цель — чтобы в Ленинградской области стало как можно меньше барьеров и больше по-настоящему удобных пространств», — отметил глава региона.

Ранее, в рамках проекта «Проверено СВОими» ветераны СВО оценили работу системы на общественном транспорте и в Мультицентре социальной и трудовой интеграции. В мае 2025 года месяце участники спецоперации с ограниченными возможностями приступили к оценке доступности городской среды в регионе. Проверка началась с Гатчины. Позже она перекочевала в Приозерский район, ПодпорожьеТосноСосновый БорВыборг.

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Александр Дрозденко Проверено СВОими
Новости СВО

Россия и Украина проводят обмен телами погибших военнослужащих

Россия и Украина проводят новый обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

Российская сторона передаст 522 тела, украинская — 33.

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Предыдущий обмен телами прошел 15 мая. Украинской стороне были переданы 528 тел, российской — 41.

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обмен телами Россия Украина СВО

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