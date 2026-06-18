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Анна Данилюк: Назначение выборов – самое важное политическое событие для Ленобласти

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области рассмотрели вопрос о назначении выборов регионального парламента нового созыва на 86-м внеочередном заседании.

Анна Данилюк: Назначение выборов – самое важное политическое событие для Ленобласти - Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области рассмотрели вопрос о назначении выборов рег

Анна Данилюк назвала назначение выборов одним из главных политических событий для региона. По ее словам, жителям необходимо обеспечить возможность участвовать в определении будущего Ленинградской области через открытый и законный избирательный процесс.

«Назначение выборов – это самое важное политическое событие для региона. Выборы являются одним из ключевых институтов демократии и правового государства, благодаря которому жители могут напрямую участвовать в определении будущего своей области. Наша задача – обеспечить открытый, законный и максимально прозрачный избирательный процесс, чтобы каждый гражданин был уверен: его голос услышан и имеет значение», – подчеркнула Анна Данилюк.

Анна Данилюк подчеркнула, что главным показателем эффективности избирательной системы остается доверие жителей к выборам.

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