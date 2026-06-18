Басманный суд Москвы арестовал на два месяца петербургского бинесмена Илью Трабера по делу о заказном убийстве выборгского депутата и бизнесмена Александра Петрова, совершенном осенью 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, Траберу предъявлено обвинение в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений (пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ). Он пробудет в СИЗО два месяца.

Также суд по аналогичным статьям арестовал предполагаемого исполнителя. Кроме того, по этому же делу был задержан партнер Трабера.

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Напомним, Петров был убит осенью 2020 года, он находился в своем доме в поселке Великое под Выборгом. Следствие считает, что мужчину убили из снайперской винтовки. Он скончался на месте ЧП от полученных ранений.