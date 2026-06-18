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Петербургский бизнесмен Трабер арестован по обвинению в заказном убийстве

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца петербургского бинесмена Илью Трабера по делу о заказном убийстве выборгского депутата и бизнесмена Александра Петрова, совершенном осенью 2020 года.

Петербургский бизнесмен Трабер арестован по обвинению в заказном убийстве - Он пробудет в СИЗО два месяца.
Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, Траберу предъявлено обвинение в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений (пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ). Он пробудет в СИЗО два месяца.

Также суд по аналогичным статьям арестовал предполагаемого исполнителя. Кроме того, по этому же делу был задержан партнер Трабера.

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Напомним, Петров был убит осенью 2020 года, он находился в своем доме в поселке Великое под Выборгом. Следствие считает, что мужчину убили из снайперской винтовки. Он скончался на месте ЧП от полученных ранений.

Теги

Трабер заказное убийство Петербург суд арест Александр Петров
Новости Социум

В Гатчине перезахоронили останки бойцов и мирных жителей, погибших в годы войны

В среду, 17 июня, в парке «Сильвия» на территории музея-заповедника «Гатчина» прошла торжественно-траурная церемония захоронения останков погибших в годы Великой Отечественной войны

В Гатчине перезахоронили останки бойцов и мирных жителей, погибших в годы войны - Останки были найдены поисковым отрядом «Искра».
Фото: следком.

У памятника комсомольцам-подпольщикам были преданы земле останки 51 бойца Красной Армии и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие сотрудники Следственного комитета, представители администрации Гатчины и комитета по молодежной политике Ленобласти, а также депутат Госдумы Ольга Занко.

Останки были найдены поисковым отрядом «Искра». Следственный комитет продолжает работу по установлению обстоятельств гибели советских граждан в годы войны. Расследуется уголовное дело.

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Теги

перезахоронили останки Ленобласть Гатчина

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