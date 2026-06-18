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Сергей Перминов об осенних выборах: в ближайшие месяцы нам предстоит дискуссия о будущем, целях, задачах, программах

Жители Ленинградской области выберут новый состав Законодательного собрания 20 сентября. Дату выборов утвердили на 86-м заседании регионального парламента. Голосование пройдет одновременно с выборами в Государственную думу, поэтому избирателям предстоит определить представителей на региональном и федеральном уровнях.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал, какое значение для региона имеют предстоящие выборы в Заксобрание, какую явку стоит ожидать и что может повлиять на интерес жителей к выборам. 

«Решения региональных парламентов о назначении приходящихся на 2026 год выборов новых созывов законодательных органов субъектов принимаются в установленные избирательным законодательством сроки. В Ленинградской области жителям в этом году предстоит определить широкий спектр депутатов, на плечи которых будут возложены ключевые задачи новой пятилетки», – сказал Сергей Перминов.

Сенатор считает знаковым для региона совмещенность выборов федеральных парламентариев и региональных депутатов.

«Это подчеркивает те смыслы, которые указывают на важность командной работы законодателей всех уровней для бесшовного, эффективного принятия решений в интересах укрепления безопасности и решения задач развития – в стране, регионе, поселениях», – отметил Сергей Перминов.

Сенатор полагает, что это позитивно скажется на интересе жителей Ленинградской области к выборам в ЕДГ-2026 и на явке. 

«В ближайшие месяцы нам предстоит дискуссия о будущем, о целях, задачах, программах, фигурах и компетенциях. Это потребует от каждого из претендующих на работу в новом созыве нашего заксобрания яркого, ясного и честного позиционирования, как и от коллег-кандидатов в Госдуму», – резюмировал Сергей Перминов.

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15.06.2026
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Теги

Сергей Перминов Ленинградская область выборы
Новости Социум

Крупнейший фестиваль спортивного ориентирования в Ленобласти обеспечили связью

C 8 по 21 июня 2026 года в Ленинградской области, в окрестностях поселка Пруды Каменногорского городского поселения, проходят соревнования крупнейшего в России фестиваля спортивного бегового ориентирования «Камни Карельского Перешейка». Для обеспечения надежной связью спортсменов и зрителей масштабного события инженеры МТС установили мобильную базовую станцию в непосредственной близости от эпицентра соревнований.

По информации представителей оператора, LTE-оборудование разместили в районе поселка Пруды, прямо у палаточного лагеря и центра старта. Поскольку фестиваль проходит в удаленной лесной местности, для организации голосовой связи и передачи данных технические специалисты задействовали спутниковый канал.

Необходимость в устойчивом покрытии продиктована размахом турнира: в рамках фестиваля состоятся Всероссийские соревнования, собравшие порядка 3 500 атлетов более чем из 50 регионов страны. Организатором масштабного события выступает клуб спортивного ориентирования NordWest.

«Спортивное ориентирование часто проходит в удаленных лесах, где сложный рельеф и растительность препятствуют прохождению радиосигнала. Однако стабильная связь критически важна: она необходима организаторам и судейской коллегии для координации соревнований, участникам — для общения с близкими, а в экстренных ситуациях — для оперативного вызова служб помощи. Поэтому мы предложили комплексное решение, которое позволит любителям активного образа жизни оставаться на связи во время масштабного фестиваля», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Теги

Ленинградская область мтс Пруды

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