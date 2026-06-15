Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет арестовывать имущество россиян, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов России. Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

В перечень «антигосударственных» нарушений, за которые последует арест активов, вошли: дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа за подобные правонарушения.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, изменит ли этот документ ситуацию с уехавшими правонарушителями, и не должен ли он был появиться раньше.

«Правовая реальность «догонит» злопыхателей России. Мера затронет тех граждан, кто за рубежом предпринял действия, посягающие на интересы Родины. С учетом правоприменительной практики законодатель, по сути, уточнил пути наказания по определенным административно преследуемым деяниям, от некоторых из механизмов отказавшись», – сказал Сергей Перминов

Как считает сенатор, не должно быть иллюзий, что выступающий с антироссийских позиций человек может продолжать из-за рубежа зарабатывать в России или, находясь за границей, уклоняться от штрафов, вынесенных судом за нарушение отечественного законодательства. Уголовные составы за тяжкие преступления, такие как госизмена, также сохраняются.

«Повлиять на ситуацию новый закон способен именно через определение эффективного алгоритма действий для судов и приставов, когда нарушитель административного кодекса находится за рубежом. Механизм устраняет имевшиеся правовые лакуны и должен стать предупреждающим совершение таких правонарушений даже при нахождении за пределами страны», – резюмировал Сергей Перминов