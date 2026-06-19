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Какие три группы продуктов провоцируют рост холестерина

Врач-эндокринолог назвала главные пищевые факторы, негативно влияющие на уровень холестерина.

Врач превентивной медицины Анастасия Самойлова в беседе с порталом «Доктор Питер» объяснила, какие продукты провоцируют рост «плохого» холестерина, и почему сахар может быть опаснее жирного мяса.

Проблема высокого уровня холестерина в крови требует комплексного подхода к питанию, считает эндокринолог и нутрициолог Анастасия Самойлова. В числе главных врагов сосудистой системы эксперт выделяет трансжиры, которые образуются в процессе промышленной гидрогенизации.

Они действуют разрушительно, повышая уровень ЛПНП («плохого» холестерина) и одновременно снижая защитный уровень ЛПВП («хорошего»). Эти вещества содержатся в фастфуде, маргарине, покупной выпечке и чипсах, поэтому их рекомендуется полностью исключить из рациона.

Что касается насыщенных жиров, содержащихся в красном мясе, сливочном масле и жирных молочных продуктах, то их влияние эксперт называет более неоднозначным. По словам Самойловой, миф о вреде яиц для здорового человека опровергли — употребление одного-двух яиц в день считается абсолютно безопасным.

Тем временем влияние углеводов и сахар часто остается недооцененным. На самом же же деле резкие скачки глюкозы провоцируют выброс инсулина, который подает печени сигнал к синтезу жиров. В результате организм начинает вырабатывать триглицериды и опасные частицы ЛПОНП. Поэтому регулярное употребление сладкой выпечки может нанести сосудам вред, сопоставимый с последствиями от избытка жирной пищи.

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Фото на миниатюре: magnific/ bearfotos

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