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Какие яблоки полезнее для здоровья — сладкие или кислые? Рассказывает диетолог

Диетолог Анна Бражникова рассказала о пользе яблок для здоровья и о том, какие лучше выбирать: кислые или сладкие.

Какие яблоки полезнее для здоровья — сладкие или кислые? Рассказывает диетолог - Яблоки содержат пектин, который помогает снижать холестерин, кверцетин, улучшающий память, полезную
Фото: magnific.

Яблоки содержат пектин, который помогает снижать холестерин, кверцетин, улучшающий память, полезную для ЖКТ клетчатку, витамин С и калий. Средний плод содержит всего 47 калорий на 100 граммов, пишет «Доктор Питер».

Врач пояснила, что вкус яблока определяется соотношением сахаров и органических кислот. За сладость отвечают фруктоза, глюкоза и сахароза, а за кислинку — яблочная кислота. По словам диетолога, хоть кислые и сладкие яблоки отличаются по вкусу, по свойствам они почти одинаковы. Сладкие сорта содержат немного больше сахаров и меньше кислот, но разница невелика. Поэтому выбор можно делать, ориентируясь на личные вкусовые предпочтения.

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Теги

яблоки диетолог советы
Новости Социум

В российских школах с 1 сентября начнут преподавать арабский язык

С 1 сентября нового учебного года в российских школах начнет действовать программа изучения арабского языка, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В российских школах с 1 сентября начнут преподавать арабский язык - С 1 сентября нового учебного года в российских школах начнет действовать программа изучения арабског
Фото: freepik.

«Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года», — сказал Кравцов на рабочей встрече с министром просвещения ОАЭ Сарой бинт Юсеф Аль-Амири и послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом Альджабером.

По словам министра, ведомство подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги русских писателей, которые передали в ОАЭ.

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Теги

школа образование Кравцов Россия Арабский язык

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