Московский вокзал в Петербурге с 1 июля перестанет принимать и отправлять пригородные электропоезда Волховстроевского направления
Это связано со строительством нового пассажирского терминала для высокоскоростной магистрали «Москва — Петербург», сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).
Московский вокзал временно прекратит прием электричек из Мги, Волховстроя-1, Будогощи, Пупышево, Невдубстроя, Киришей и Тихвина. Прибытие и отправление поездов будет осуществляться со станции Рыбацкое. Для удобства пассажиров с 1 июля на станции Рыбацкое начнет работу дополнительный сход с платформы №1, оборудованный турникетной линейкой.