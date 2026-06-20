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Московский вокзал Петербурга с 1 июля перестанет принимать часть пригородных электричек

Московский вокзал в Петербурге с 1 июля перестанет принимать и отправлять пригородные электропоезда Волховстроевского направления

Это связано со строительством нового пассажирского терминала для высокоскоростной магистрали «Москва — Петербург», сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

Поезд
Фото: Freepik.

Московский вокзал временно прекратит прием электричек из Мги, Волховстроя-1, Будогощи, Пупышево, Невдубстроя, Киришей и Тихвина. Прибытие и отправление поездов будет осуществляться со станции Рыбацкое. Для удобства пассажиров с 1 июля на станции Рыбацкое начнет работу дополнительный сход с платформы №1, оборудованный турникетной линейкой.

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Теги

электричка Ленобласть Волховстроевское направление СЗППК ВСМ "Москва -Петербург"
Новости Для души

В Ленобласти восстановили картины Александры Щекатихиной-Потоцкой

В Международном центре реставрации Ленобласти за два года восстановили 13 произведений маслом на бумаге и картоне, выполненных художницей Александрой Щекатихиной-Потоцкой — женой и музой знаменитого художника Ивана Билибина.

В Ленобласти восстановили картины Александры Щекатихиной-Потоцкой - Реставраторам удалось выяснить подлинное название и год создания картины, которая раньше значилась в
Фото: Александр Дрозденко.

Реставраторам удалось выяснить подлинное название и год создания картины, которая раньше значилась в каталоге как «Натюрморт с цветами». После снятия задней доски была обнаружена надпись, сделанная рукой самой художницы: «Букет с лилиями, 1934 год». У другого произведения под слоем краски была обнаружена позолота. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

Всего в Международный центр реставрации из Ивангородского музея поступило 108 предметов. Более половины из них уже к 1 августа вернутся обратно.

«А пока есть шанс — до середины июля в центре воочию увидеть скрытые послания художницы Александры Щекатихиной-Потоцкой. Они спрятаны в одиннадцати работах, которые впервые после восстановления показали публике», - рассказал губернатор.

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