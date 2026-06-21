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Новости Социум

Петербургские врачи ставят на ноги пациентов с тяжелым артритом всего за месяц

Специалисты начали применять новый метод лечения заболевания суставов.

Врачи НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе внедрили новую методику лечения, позволяющую пациентам с тяжелым ревматоидным артритом вернуться к полноценной жизни в кратчайшие сроки. Специалистам уже удалось поставить на ноги 15 человек, которые ранее были ограничены в движении из-за невыносимой боли. Об этом в медучреждении рассказали порталу «Доктор Питер». 

При ревматоидном артрите у пациентов фиксируется хроническое воспаление, деформирующее головку плюсневых костей, что делает каждый шаг крайне болезненным. Если ранее ортопедам приходилось прибегать к сложным операциям с открытым доступом и обширными разрезами, то современный подход предполагает использование небольших проколов на тыльной части стопы под контролем рентгена.

По словам травматолога-ортопеда Алексея Олейника, разработавшего метод, новая техника менее травматична для мягких тканей, что ускоряет заживление и снижает риск послеоперационных осложнений, включая инфекции. Это особенно важно при пониженном местном иммунитете у таких пациентов. 

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Российские ученые выявили десятки новых вирусов, передающихся клещами и комарами

Специалисты обнаружили более 30 РНК-вирусов.

Специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора выявили свыше 30 новых РНК-вирусов, переносимых клещами, комарами, а также мелкими млекопитающими  и рукокрылыми. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе работы ученые сформировали обширный биобанк, включающий более 20 тысяч образцов клещей, комаров, мелких млекопитающих и рукокрылых, собранных по всей территории России. Для идентификации патогенов специалисты применили метод метагеномного секвенирования, который позволил обнаружить 30 новых РНК-вирусов с высокой степенью покрытия генома. 

Также специалисты обнаружили три новых неклассифицированных РНК-вируса, природу которых еще предстоит изучить. 

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

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