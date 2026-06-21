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Сергей Перминов: в Ленобласти уделяют особое внимание повышению доступности социальной инфраструктуры

Сенатор объяснил важность проекта «Проверено СВОими».

Сергей Перминов: в Ленобласти уделяют особое внимание повышению доступности социальной инфраструктуры - Сенатор объяснил важность проекта "Проверено СВОими".
Фото: 47channel

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил новый механизм работы проекта «Проверено СВОими» — от выявления барьеров социальной среды до контроля за их устранением и применения мер ответственности.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, комментируя инициативу в беседе с «Онлайн47», отметил, что привлечение ветеранов СВО к контролю придает этой работе особое общественное значение.

«Вопросы доступности городской среды, и безбарьерных социальных объектов в особенности, никогда не теряли своей актуальности. Команда Ленинградской области не просто добивается того, чтобы пространства были удобны для жизни, но и следит за тем, чтобы ими могли пользоваться все наши земляки, включая тех, кто имеет особенности состояния здоровья», — заявил сенатор.

Проект подразумевает личные визиты ветеранов в соцучреждения. Они оценивают доступность объектов и удобство использования инфраструктуры, а после устранения всех замечаний им присваивается специальный знак качества. 

«Это часть большой работы, которая ведется на федеральном и региональном уровнях и направлена на адаптацию общественных пространств к специальным нуждам. Ее значимость трудно переоценить. Количество неудобств для наших земляков и защитников должно последовательно сокращаться. Правительство Ленинградской области заинтересовано в этом и продолжит оказывать им максимальное содействие», — добавил парламентарий.

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Сергей Перминов Проверено СВОими
Новости Социум

Россиянам назвали самый бюджетный холодный суп этого лета

Аналитики выяснили, приготовление какого первого блюда этим летом обойдется дешевле всего.

Классический свекольник оказался самым бюджетным супом среди летних первых блюд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на расчеты аналитиков.

Как следует из расчетов, порция объемом 250 мл обойдется всего в 27 рублей. При этом самым дорогим ингредиентом является сметана, стоимость которой сейчас составляет 38 рублей за 200 грамм.

Второе место в рейтинге заняла традиционная окрошка. Ее цена варьируется в зависимости от выбранной заправки. Вариант с квасом обойдется в 49,5 рубля на человека, а с кефиром и минеральной водой — в 51,5 рубля. На семью из четырех человек такой обед будет стоить 198 и 206 рублей соответственно. Главной статьей расходов стала вареная колбаса, цена которой составляет 40 рублей за 120 грамм.

Наиболее затратным вариантом среди первых холодных блюд оказался испанский гаспачо. Стоимость одной порции достигает 55,75 рубля. Основную часть расходов составляют свежие помидоры — 600 грамм овощей обойдутся в 114 рублей. 

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Фото на миниатюре: magnific

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