Сенатор объяснил важность проекта «Проверено СВОими».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил новый механизм работы проекта «Проверено СВОими» — от выявления барьеров социальной среды до контроля за их устранением и применения мер ответственности.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, комментируя инициативу в беседе с «Онлайн47», отметил, что привлечение ветеранов СВО к контролю придает этой работе особое общественное значение.

«Вопросы доступности городской среды, и безбарьерных социальных объектов в особенности, никогда не теряли своей актуальности. Команда Ленинградской области не просто добивается того, чтобы пространства были удобны для жизни, но и следит за тем, чтобы ими могли пользоваться все наши земляки, включая тех, кто имеет особенности состояния здоровья», — заявил сенатор.

Проект подразумевает личные визиты ветеранов в соцучреждения. Они оценивают доступность объектов и удобство использования инфраструктуры, а после устранения всех замечаний им присваивается специальный знак качества.

«Это часть большой работы, которая ведется на федеральном и региональном уровнях и направлена на адаптацию общественных пространств к специальным нуждам. Ее значимость трудно переоценить. Количество неудобств для наших земляков и защитников должно последовательно сокращаться. Правительство Ленинградской области заинтересовано в этом и продолжит оказывать им максимальное содействие», — добавил парламентарий.