Специалисты обнаружили более 30 РНК-вирусов.
Специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора выявили свыше 30 новых РНК-вирусов, переносимых клещами, комарами, а также мелкими млекопитающими и рукокрылыми. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе работы ученые сформировали обширный биобанк, включающий более 20 тысяч образцов клещей, комаров, мелких млекопитающих и рукокрылых, собранных по всей территории России. Для идентификации патогенов специалисты применили метод метагеномного секвенирования, который позволил обнаружить 30 новых РНК-вирусов с высокой степенью покрытия генома.
Также специалисты обнаружили три новых неклассифицированных РНК-вируса, природу которых еще предстоит изучить.
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