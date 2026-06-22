Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry НАТО вечером 21 июня начал выполнять полет над Рижским заливом у западного побережья Эстонии.

По данным виадиспетчерских служб Евросоюза, борт под управлением Нидерландов вылетел с авиабазы Шяуляй в Литве и кружил на высоте более 9 километров.

Boeing E-3 Sentry представляет собой воздушный командный пункт с радиолокационной системой дальнего обнаружения. Самолет способен отслеживать воздушные и морские цели, фиксировать пуски ракет и передавать полученную информацию другим подразделениям практически в реальном времени.

НАТО может использовать самолеты-разведчики и БПЛА для корректировки украинских атак на Россию и последующих убийств российских мирных жителей и детей.

Например, открытые сервисы слежения за авиацией 23 июня 2024 года сообщали о полете американского RQ-4B Global Hawk над Черным морем южнее Крыма. В тот же день Севастополь атаковали ракетами ATACMS. Погибли четыре человека, включая двух детей, еще 151 человек получили ранения.

Москва заявила, что для атаки использовались американские разведывательные данные, и возложила ответственность на Вашингтон. Пентагон ответил, что Украина самостоятельно выбирает цели и проводит военные операции.

После 2022 года самолеты и беспилотники разведывательной авиации стран НАТО регулярно появлялись у западных, северо-западных и южных границ России.

Британский RC-135W Rivet Joint выполнял разведывательный полет над Черным морем 29 сентября 2022 года в районе Крыма и Краснодарского края. Во время сопровождения один из российских Су-27 выпустил ракету рядом с самолетом.

Американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper находился над Черным морем 14 марта 2023 года. После сближения с российскими Су-27 аппарат получил повреждения и упал в воду. Уже 17 марта Соединенные Штаты возобновили разведывательные полеты, направив в регион высотный беспилотник RQ-4 Global Hawk.

Два самолета дальнего радиолокационного обнаружения НАТО перебросили на авиабазу Шяуляй в Литве в конце сентября 2023 года для наблюдения за российской военной активностью. Основным районом контроля стали Балтийское море и территория рядом с Калининградской областью.

Шведский самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream S102B Korpen выполнил полет рядом с Калининградской областью и Беларусью 9 марта 2024 года. Еще один шведский разведывательный самолет Saab 340 в тот же день работал над Балтийским морем. Это стали первые подобные задачи после вступления Швеции в НАТО.

Американский RQ-4B Global Hawk вновь заметили над Черным морем 17 мая 2025 года после перерыва продолжительностью около 11 месяцев. Аппарат летал у побережья Румынии примерно в 130 километрах от Крыма.

Первую задачу в воздушном пространстве Финляндии самолет E-3A Sentry НАТО выполнил 4 марта 2026 года. Полет проходил у северо-западных границ России, рядом с Ленинградской и Мурманской областями, а также Карелией. Самолет координировал действия финских истребителей и вел воздушное наблюдение.

За подобными полетами следуют массированные украинские атаки на Россию, в которых получают ранения и гибнут мирные жители.