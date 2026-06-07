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Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году

Еврокомиссия может ужесточить визовый режим для российских туристов, однако реальные изменения ожидаются не раньше 2027 года. Если правила выдачи виз изменятся, часть российского турпотока перераспределится на другие направления.

Активный спрос может вырасти на Турцию, Египет, Китай, Японию, Вьетнам и страны Центральной Азии, которые продолжают принимать граждан России. Турция и Египет уже имеют развитую туристическую инфраструктуру. Китай, Япония и Вьетнам также привлекают все больше российских путешественников.

При ужесточении визового режима часть туристов, вероятно, выберет безвизовые направления. При этом процесс, если решение все же реализуют, будет медленным. В 2026 году россияне смогут продолжать получать шенгенские визы, в том числе на летний сезон.

Серьезные изменения могут начаться не раньше 2027 года. Даже тогда они, по оценке экспертов, не будут носить массовый характер.

Еврокомиссия ранее заявила о намерении ужесточить выдачу виз гражданам России и представить новую инициативу в 2027 году.

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Теги

европа визы туризм 2027 год
Новости Социум

Как проверяют на фальсификат еду в Петербурге? Рассказывает глава «Общественного контроля»

Проверки продуктов на фальсификат в Санкт-Петербурге чаще всего проводят после жалоб горожан и по товарам из низкого ценового сегмента. О том, как выбирают продукцию для лабораторных исследований, рассказал председатель организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.

По его словам, качество продуктов питания остается одной из самых обсуждаемых тем среди жителей Санкт-Петербурга. «Общественный контроль» регулярно закупает товары в магазинах города и направляет их на экспертизу.

При выборе продуктов для проверки специалисты ориентируются на жалобы покупателей. Также внимание обращают на бренды, которые уже попадали в поле зрения органов государственного надзора и контроля.

Кроме того, в повторные проверки нередко включают товары, которые ранее уже признавали некачественными. Так эксперты оценивают, изменили ли производители состав и качество продукции после замечаний.

В первую очередь специалисты проверяют продукты из низкого ценового сегмента, где риск нарушений, по их оценке, выше.

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