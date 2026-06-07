Еврокомиссия может ужесточить визовый режим для российских туристов, однако реальные изменения ожидаются не раньше 2027 года. Если правила выдачи виз изменятся, часть российского турпотока перераспределится на другие направления.

Активный спрос может вырасти на Турцию, Египет, Китай, Японию, Вьетнам и страны Центральной Азии, которые продолжают принимать граждан России. Турция и Египет уже имеют развитую туристическую инфраструктуру. Китай, Япония и Вьетнам также привлекают все больше российских путешественников.

При ужесточении визового режима часть туристов, вероятно, выберет безвизовые направления. При этом процесс, если решение все же реализуют, будет медленным. В 2026 году россияне смогут продолжать получать шенгенские визы, в том числе на летний сезон.

Серьезные изменения могут начаться не раньше 2027 года. Даже тогда они, по оценке экспертов, не будут носить массовый характер.

Еврокомиссия ранее заявила о намерении ужесточить выдачу виз гражданам России и представить новую инициативу в 2027 году.