США и Иран согласовали план подготовки финального соглашения в течение 60 дней по итогам первого раунда переговоров, завершившегося 22 июня в швейцарском Бюргенштоке.

Пакистан и Катар, выступающие посредниками между сторонами, назвали встречу позитивной и конструктивной. Технические переговоры по деталям будущей сделки продолжатся до конца недели.

Стороны договорились создать комитет высокого уровня, который будет осуществлять политический контроль за переговорным процессом. Руководители делегаций будут регулярно отчитываться перед ним и возглавят рабочие группы по ядерной программе Ирана, санкциям, контролю за выполнением договоренностей и урегулированию возможных споров.

Вашингтон и Тегеран также создали прямую линию связи для предотвращения происшествий и недопонимания в Ормузском проливе. Механизм должен обеспечить безопасное прохождение торговых судов через один из ключевых маршрутов мировой торговли.

Отдельную группу сформируют для контроля за прекращением боевых действий в Ливане. В ее работе примут участие представители США, Ирана и Ливана при содействии Катара и Пакистана.

Посредники поблагодарили Вашингтон и Тегеран за приверженность дипломатическому урегулированию и заявили о готовности продолжить работу для достижения окончательной сделки.