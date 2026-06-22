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О чем договорились США и Иран на переговорах в Швейцарии 22 июня

Переговоры
Фото: pxhere

США и Иран согласовали план подготовки финального соглашения в течение 60 дней по итогам первого раунда переговоров, завершившегося 22 июня в швейцарском Бюргенштоке.

Пакистан и Катар, выступающие посредниками между сторонами, назвали встречу позитивной и конструктивной. Технические переговоры по деталям будущей сделки продолжатся до конца недели.

Стороны договорились создать комитет высокого уровня, который будет осуществлять политический контроль за переговорным процессом. Руководители делегаций будут регулярно отчитываться перед ним и возглавят рабочие группы по ядерной программе Ирана, санкциям, контролю за выполнением договоренностей и урегулированию возможных споров.

Вашингтон и Тегеран также создали прямую линию связи для предотвращения происшествий и недопонимания в Ормузском проливе. Механизм должен обеспечить безопасное прохождение торговых судов через один из ключевых маршрутов мировой торговли.

Отдельную группу сформируют для контроля за прекращением боевых действий в Ливане. В ее работе примут участие представители США, Ирана и Ливана при содействии Катара и Пакистана.

Посредники поблагодарили Вашингтон и Тегеран за приверженность дипломатическому урегулированию и заявили о готовности продолжить работу для достижения окончательной сделки.

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В Петербурге запустят бесплатные кинопоказы с участием создателей фильмов

Бесплатные кинопоказы для отдельных категорий граждан организуют в Петроградском районе Санкт-Петербурга. После сеансов зрители смогут пообщаться с режиссерами, актерами и сценаристами представленных картин, сообщает «АБН24».

Соглашение о сотрудничестве подписали глава администрации Петроградского района Дмитрий Ваньчков и генеральный директор киностудии «Ленфильм» Надежда Андрющенко.

Киностудия будет передавать районной администрации трейлеры новых фильмов и информацию о них для публикации на местных ресурсах. Администрация предоставит площадки для кинопоказов и окажет содействие в проведении мероприятий.

Дмитрий Ваньчков отметил символическое значение сотрудничества с «Ленфильмом» для Петроградского района. Первый киносеанс в России состоялся на Каменноостровском проспекте в 1896 году.

История киностудии восходит к Военно-кинематографическому отделу Скобелевского комитета, созданному в 1914 году и ставшему первой государственной кинофабрикой страны.

Сейчас «Ленфильм», переданный в ведение Санкт-Петербурга, разрабатывает стратегию расширения производственного потенциала. За последний год киностудия выпустила 12 собственных проектов и получила 23 фестивальные награды. Павильоны «Ленфильма» использовали для съемок 160 фильмов и сериалов.

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