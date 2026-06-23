В Ленобласти завершено расследование уголовного дела в отношении машиниста тепловоза. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что привело к гибели человека.
По версии следствия, 22 декабря 2025 года фигурант управлял тепловозом с превышением скорости и не отреагировал на сигналы составителя поезда. Последний находился на подножке локомотива. Машинист не затормозил перед металлическими воротами на въезде в депо в Приозерске. В результате столкновения составитель поездов получил смертельные травмы.
Уголовное дело направлено в Приозерский городской суд Ленобласти.