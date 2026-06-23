Группа детей из Петербурга, отдыхавшая в международном детском центре «Артек» в Крыму, в ближайшее время завершит пребывание в лагере.

Речь идет о небольшой группе школьников, которые находились в лагере по региональной квоте, а также участвовали в тематических сменах, организованных совместно с партнерами центра, сообщили в городском комитете по образованию.

В настоящее время власти занимаются организацией их возвращения. Для тех детей, кто захочет продолжить летний отдых, рассматриваются варианты размещения в лагерях Краснодарского края. Остальные участники смен смогут отправиться домой после завершения программы.

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Ситуация с возвращением детей из лагерей Республики Крым остается на особом контроле городских властей. Ранее сообщалось, что в Крыму приостановили прием детей в лагеря до 1 сентября в целях безопасности.