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В Ленобласти осудят машиниста тепловоза, по вине которого погиб составитель поездов

В Ленобласти завершено расследование уголовного дела в отношении машиниста тепловоза. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что привело к гибели человека.

По версии следствия, 22 декабря 2025 года фигурант управлял тепловозом с превышением скорости и не отреагировал на сигналы составителя поезда. Последний находился на подножке локомотива. Машинист не затормозил перед металлическими воротами на въезде в депо в Приозерске. В результате столкновения составитель поездов получил смертельные травмы.

Уголовное дело направлено в Приозерский городской суд Ленобласти.

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Теги

гибель человека суд Ленобласть
Новости Социум

Дети из Петербурга в ближайшее время покинут крымский «Артек»

Группа детей из Петербурга, отдыхавшая в международном детском центре «Артек» в Крыму, в ближайшее время завершит пребывание в лагере.

Речь идет о небольшой группе школьников, которые находились в лагере по региональной квоте, а также участвовали в тематических сменах, организованных совместно с партнерами центра, сообщили в городском комитете по образованию.

В настоящее время власти занимаются организацией их возвращения. Для тех детей, кто захочет продолжить летний отдых, рассматриваются варианты размещения в лагерях Краснодарского края. Остальные участники смен смогут отправиться домой после завершения программы.

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Ситуация с возвращением детей из лагерей Республики Крым остается на особом контроле городских властей. Ранее сообщалось, что в Крыму приостановили прием детей в лагеря до 1 сентября в целях безопасности.

Теги

лагерь Крым Петербург

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