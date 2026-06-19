В Петербурге за развращение несовершеннолетней девочки арестован врач частной клиники. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.
Установлено, что 49-летний мужчина с декабря 2023 года по август 2024 года в кабинете частной клиники на улице Победы неоднократно совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней.
Правоохранители провели обыски в доме и на месте работы предполагаемого преступника. Возбуждено уголовное дело. В настоящий момент устанавливаются другие потерпевшие от действий обвиняемого.