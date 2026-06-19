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Новости Происшествия

В Петербурге арестовали врача за развращение несовершеннолетней пациентки

В Петербурге за развращение несовершеннолетней девочки арестован врач частной клиники. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

В Петербурге арестовали врача за развращение несовершеннолетней пациентки - Установлено, 49-летний мужчина с декабря 2023 года по август 2024 года в кабинете частной клиники на
Фото: СК РФ

Установлено, что 49-летний мужчина с декабря 2023 года по август 2024 года в кабинете частной клиники на улице Победы неоднократно совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней.

Правоохранители провели обыски в доме и на месте работы предполагаемого преступника. Возбуждено уголовное дело. В настоящий момент устанавливаются другие потерпевшие от действий обвиняемого.

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развращение несовершеннолетних врач Петербург следком
Новости Происшествия

В Петербурге водителя зажало между двумя автобусами, врачи пытаются его спасти

Полиция Петербурга проводит проверку по факту ДТП с участием трех лазурных автобусов, в результате которого тяжелые травмы получил водитель одного из транспортных средств.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, предварительно, вечером 18 июня один из автобусов МАЗ остановился из-за поломки у дома по Бассейной улице, после чего к нему подъехал другой автобус для оказания помощи. В момент ремонта водитель второго автобуса находился между двумя машинами.

В это время водитель третьего автобуса, начиная движение от остановки общественного транспорта, столкнулся со стоявшим впереди автобусом. От удара тот по инерции врезался в неисправный транспорт и зажал находившегося между ними водителя.

Мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Проводится проверка.

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