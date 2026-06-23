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В Ленобласти поспела лесная земляника

В Ленинградской области поспела лесная земляника, сообщил биолог Павел Глазков.

Он отметил, что земляника цветет с середины мая и примерно до середины июля, поэтому собирать ее можно около двух месяцев.

В Ленобласти поспела лесная земляника - Однако, прежде чем начать собирать землянику, важно помнить о безопасности. Ягода растет на опушках,
Фото: биолог Павел Глазков.

Однако важно помнить о безопасности - лесная земляника растет на опушках, в осветленных лесах, на лесных вырубках - в местах, где могут обитать гадюки. Поэтому, прежде чем приступать к сбору ягод, внимательно осмотрите полянку, потопайте по траве и поводите по ней палкой. Это поможет обнаружить змей, которые могут уползти или предупредить вас шипением.

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20.06.2026
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Теги

земляника Ленобласть Павел Глазков
Новости Социум

Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении ответственности для автомобилистов

В соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что с 1 июля в России якобы ужесточатся наказания за нарушения правил дорожного движения, включая использование телефона за рулем и проверку светопропускания стекол.

Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении ответственности для автомобилистов - В соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что с 1 июля в России якобы ужесточатся наказ
Фото: freepik.

Госавтоинспекция заявила, что эти сведения не соответствуют действительности. В ведомстве напомнили, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения регулируется федеральным законодательством. Сведения о внесении изменений публикуются на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденные документы — на официальном интернет-портале правовой информации.

Госавтоинспекция призывает представителей СМИ и блогеров проверять данные из неофициальных источников и не распространять недостоверную информацию. При подготовке материалов о деятельности полиции рекомендуется использовать сведения с официальных интернет-ресурсов, включая сайт Госавтоинспекции.

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