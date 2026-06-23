В Ленинградской области поспела лесная земляника, сообщил биолог Павел Глазков.

Он отметил, что земляника цветет с середины мая и примерно до середины июля, поэтому собирать ее можно около двух месяцев.

Однако важно помнить о безопасности - лесная земляника растет на опушках, в осветленных лесах, на лесных вырубках - в местах, где могут обитать гадюки. Поэтому, прежде чем приступать к сбору ягод, внимательно осмотрите полянку, потопайте по траве и поводите по ней палкой. Это поможет обнаружить змей, которые могут уползти или предупредить вас шипением.