Иностранец по заданию куратора пытался сжечь подвижной состав.

В Петербурге задержан гражданин ближнего зарубежью по обвинению в теракте. Мужчина пытался сжечь рельсовый автобус на территории вагонного депо в Петербург. Об этом 23 июня сообщает Транспортная полиция СЗФО.

Указывается, что 26-летний иностранец получил задание от незнакомца в мессенджере, вооружился зажигательную смесь и отправился к моторному вагонному депо приписного парка Санкт-Петербург-Балтийский. Там мужчина бросил в рельсовый автобус бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, устроив пожар.

«Следователем Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205 УК РФ «Террористический акт»», — указано в сообщении.

Теперь злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.