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До 20 лет колонии грозит мигранту за поджог рельсового автобуса в Петербурге

Иностранец по заданию куратора пытался сжечь подвижной состав.

В Петербурге задержан гражданин ближнего зарубежью по обвинению в теракте. Мужчина пытался сжечь рельсовый автобус на территории вагонного депо в Петербург. Об этом 23 июня сообщает Транспортная полиция СЗФО.

Указывается, что 26-летний иностранец получил задание от незнакомца в мессенджере, вооружился зажигательную смесь и отправился к моторному вагонному депо приписного парка Санкт-Петербург-Балтийский. Там мужчина бросил в рельсовый автобус бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, устроив пожар.

«Следователем Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205 УК РФ «Террористический акт»», — указано в сообщении.

Теперь злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

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Теги

Петербург террористический акт
Новости Социум Главное

Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию Научно-технического центра экопромышленного парка

Соответствующее разрешение выдал Госстройнадзор.

Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию Научно-технического центра экопромышленного парка - Соответствующее разрешение выдал Госстройнадзор.
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

В Гатчинском округе Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию Научно-технического центра экопромышленного парка. Об этом 23 июня рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Это дом для будущих резидентов площадки: здесь будут управление парка, офисы, лаборатории, переговорные, конференц-зал и выставочное пространство для технологий переработки. Такие проекты нужны, чтобы экология выходила из отчётов в реальную промышленную работу. Здесь создана вторичная переработка , новые производства будут получать готовую инженерную площадку, а компании — место, где можно показать технологию, проверить решение в лаборатории и запустить проект. НТЦ как раз собирает эту цепочку под одной крышей», — отметил глава региона.

Ленинградской области это позволит обеспечить новые рабочие места, ценные кадры для экономики замкнутого цикла в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», а также промышленную площадку для воплощения в жизнь амбициозных проектов. 

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Теги

Александр Дрозденко Гатчинский округ

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