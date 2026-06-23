Юношу отправили в воспитательную колонию за поджог сотовой вышки.

В Ленинградской области суд отправил в воспитательную колонию 16-летнего местного жителя за поджог вышки связи и приготовление к аналогичному преступлению на электроподстанции. Об этом 23 июня передает региональный Следственный комитет.

По материалам следствия, в ноябре 2025 года осужденный совершил поджог вышки сотовой связи в деревне Даймище Гатчинского округа по заданию кураторов в мессенджере. За это юноша получил вознаграждение в виде криптовалюты.

После преступления несовершеннолетний также намеревался устроить поджог и на электрической подстанции, однако злоумышленнику помешали правоохранительные органы. По данным фактам против задержанного были возбуждены уголовные дела о террористическом акте и приготовлении к совершению террористического акта.

«Судом фигуранту назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, с ограничением свободы на срок один год», — указано в сообщении.