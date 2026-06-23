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В Ленобласти вынесли приговор подростку по делу о теракте

Юношу отправили в воспитательную колонию за поджог сотовой вышки.

В Ленобласти вынесли приговор подростку по делу о теракте - Юношу отправили в воспитательную колонию за поджог сотовой вышки.
Фото: Следственный комитет Ленинградской области/ Архив

В Ленинградской области суд отправил в воспитательную колонию 16-летнего местного жителя за поджог вышки связи и приготовление к аналогичному преступлению на электроподстанции. Об этом 23 июня передает региональный Следственный комитет.

По материалам следствия, в ноябре 2025 года осужденный совершил поджог вышки сотовой связи в деревне Даймище Гатчинского округа по заданию кураторов в мессенджере. За это юноша получил вознаграждение в виде криптовалюты. 

После преступления несовершеннолетний также намеревался устроить поджог и на электрической подстанции, однако злоумышленнику помешали правоохранительные органы. По данным фактам против задержанного были возбуждены уголовные дела о террористическом акте и приготовлении к совершению террористического акта.

«Судом фигуранту назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, с ограничением свободы на срок один год», — указано в сообщении.

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Теги

теракт Поджог сотовой вышки в Ленобласти
Новости Социум Главное

Семьи с двумя и более детьми получат право на ипотечные каникулы с сентября

При рождении или усыновлении второго и последующего ребенка семьи получат право на отсрочку платежей по жилищным кредитам.

Семьи с двумя и более детьми получат право на ипотечные каникулы с сентября - При рождении или усыновлении второго и последующего ребенка семьи получат право на отсрочку платежей

Российские семьи при появлении второго ребенка смогут получить право на отсрочку платежей по ипотеке. Соответствующий закон начнет действовать с сентября 2026 года. 

Ипотечные каникулы для этой категории семей будут ограничены сроком до полутора лет ребенка. По другим основаниям он составляет максимум шесть месяцев. Согласно документу, во время действия каникул банк не вправе начислять штрафы и пени, а также пытаться взыскать предмет залога или обращаться к поручителю. Однако с 7-го по 18-й месяц размер переплаты по договору может вырасти.

Закон вступит в силу с 1 сентября этого года. Его действие распространяется также на ипотечные договоры, которые были заключены до указанной даты.

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Фото: magnific

Теги

ипотека семьи с детьми Россия ипотечные каникулы

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