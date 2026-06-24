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Колдун из Ганы проклял футболиста Англии перед матчем команд на ЧМ-2026

Колдун из Ганы Нана Кваку Бонсам заявил, что проклял форварда сборной Англии Харри Кейна перед матчем команд во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

«Я не желаю ему серьезной травмы. Будет достаточно лишь того, что остановит его против моей страны. Я сделаю свою работу, чтобы помочь Гане», – заявил колдун.

Встреча сборных Англии и Ганы прошла 23 июня в Фоксборо и завершилась со счетом 0:0. До этого обе сборные одержали победы в первых матчах турнира.

После двух туров Англия и Гана набрали по четыре очка и заняли первые две строчки в группе L. Английская сборная 28 июня сыграет с Панамой, а команда Ганы встретится с Хорватией.

Бонсам ранее приписывал себе травму нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду перед чемпионатом мира 2014 года. На том турнире Гана попала в одну группу с Португалией, США и Германией. Роналду успел восстановиться к встрече с ганской командой, забил гол и помог португальцам победить со счетом 2:1.

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чм-2026 Англия Гана
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Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации

Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитация в Центре спасения морских млекопитающих в Петербурге.

Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации - За время реабилитации все трое окрепли и научились самостоятельно добывать пищу.
Скрин видео: Водоканал Петербурга

Самки Марта и Кильпола стали первыми подопечными Фонда друзей балтийской нерпы в нынешнем сезоне. Обеих обнаружили новорожденными - они отбились от матерей, и помощь специалистов стала для них шансом выжить. Третьим выпускником стал самец Шейкин, который попал в рыболовные снасти и получил тяжелую травму шеи.

«За время реабилитации все трое окрепли, научились самостоятельно добывать пищу и были признаны полностью готовыми к возвращению в естественную среду обитания», - отметили в Водоканале Петербурга.

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Теги

нерпа Ладожское озеро Ладога Фонд друзей балтийской нерпы

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