Колдун из Ганы Нана Кваку Бонсам заявил, что проклял форварда сборной Англии Харри Кейна перед матчем команд во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

«Я не желаю ему серьезной травмы. Будет достаточно лишь того, что остановит его против моей страны. Я сделаю свою работу, чтобы помочь Гане», – заявил колдун.

Встреча сборных Англии и Ганы прошла 23 июня в Фоксборо и завершилась со счетом 0:0. До этого обе сборные одержали победы в первых матчах турнира.

После двух туров Англия и Гана набрали по четыре очка и заняли первые две строчки в группе L. Английская сборная 28 июня сыграет с Панамой, а команда Ганы встретится с Хорватией.

Бонсам ранее приписывал себе травму нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду перед чемпионатом мира 2014 года. На том турнире Гана попала в одну группу с Португалией, США и Германией. Роналду успел восстановиться к встрече с ганской командой, забил гол и помог португальцам победить со счетом 2:1.