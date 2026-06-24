В Петербурге сотрудники УБК ГУ МВД России по городу и Ленобласти задержали пособника украинских мошенников - 34-летнего приезжего из Архангельской области.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

По предварительным данным, с апреля этого года мужчина занимался незаконной регистрацией аккаунтов в одном из мессенджеров и передачей их «кураторам» из Украины. За свою работу он получал 500 долларов на криптокошелек ежемесячно.

Во время обыска по месту жительства задержанного полицейские изъяли 325 сим-карт разных операторов сотовой связи, 14 банковских карт, шесть мобильных телефонов и около 0,6 грамма смеси с синтетическим наркотическим средством.

По фактам преступной деятельности были возбуждены уголовные дела, сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО.