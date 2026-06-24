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В Петербурге задержан пособник мошенников с сотнями сим-карт и наркотиками

В Петербурге сотрудники УБК ГУ МВД России по городу и Ленобласти задержали пособника украинских мошенников - 34-летнего приезжего из Архангельской области.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

По предварительным данным, с апреля этого года мужчина занимался незаконной регистрацией аккаунтов в одном из мессенджеров и передачей их «кураторам» из Украины. За свою работу он получал 500 долларов на криптокошелек ежемесячно.

Во время обыска по месту жительства задержанного полицейские изъяли 325 сим-карт разных операторов сотовой связи, 14 банковских карт, шесть мобильных телефонов и около 0,6 грамма смеси с синтетическим наркотическим средством.

По фактам преступной деятельности были возбуждены уголовные дела, сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО.

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пособник мошенников Петербург Мвд полиция
Для души Новости

В Кудрово пройдет масштабное празднование Дня молодежи

В парке Оккервиль в Кудрово 27 июня пройдет масштабное празднование Дня молодежи. Мероприятие начнется в 12:00 и продлится до 19:00.

В Кудрово пройдет масштабное празднование Дня молодежи - Мероприятие начнется в 12:00 и продлится до 19:00.
Фото: комитет по печати Ленобласти

На празднике будут представлены образовательные, культурные, спортивные и развлекательные активности. Главным музыкальным событием станет выступление исполнителя НЕМИГА, чьи песни получили популярность благодаря сериалу «Ландыши».  

Также на территории парка будут работать фотозоны, арт-объекты и фудкорты. Организаторы подготовили интерактивный маршрут с заданиями и розыгрышем подарков. Ожидается, что праздник станет одним из крупнейших молодежных событий региона этим летом.

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Напомним, 27 июня в Ленобласти будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

Теги

День молодежи Кудрово Ленобласть Всеволожский район

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