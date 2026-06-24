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В Ленобласти начался сезон подосиновиков

В лесах Ленобласти начался слой летних грибов - любители «тихой» охоты уже могут найти подосиновики, сообщает биолог Павел Глазков.

В Ленобласти начался сезон подосиновиков - В лесу пока суховато, поэтому биолог рекомендует проверять увлажненные места, в том числе вдоль боло
Фото: Павел Глазков

Павел Глазков рассказал, что во Всеволожском районе он нашел с десяток крепких, не червивых подосиновиков. Он добавил, что собирает грибы попутно, проверяя видеоловушки. В лесу пока суховато, поэтому биолог рекомендует проверять увлажненные места, в том числе вдоль болот и осушительных канав.

Также биолог нашел небольшие поляны с лисичками, высотой не более двух сантиметров. Павел Глазков планирует вернуться на эти поляны через несколько дней.

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Теги

подосиновик Павел Глазков Ленобласть Всеволожский район
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Житель Приозерского района Алексей Нестеров погиб на СВО

Жители Приозерского района Ленобласти проводили в последний путь участника СВО Алексея Нестерова. Ему было 30 лет. 

Церемония прощания с Алексеем Нестеровым состоялась 23 июня на кладбище поселка Саперное.

Житель Приозерского района Алексей Нестеров погиб на СВО - Ему было 30 лет.
Фото: администрация Приозерского района ЛО

Алексей заключил контракт с Минобороны РФ и проходил службу в звании гвардии старшины. Служил командиром отделения управления (СОБ) первого артиллерийского взвода. Боец погиб 9 июня.  

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СВО погиб военный Приозерский район Ленобласть

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