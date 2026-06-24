Пять петербургских компаний получат поручительства на общую сумму 287,3 миллиона рублей от Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, сообщает Neva.Today.

Финансовая поддержка позволит предприятиям привлечь 625 миллионов рублей на развитие бизнеса, обеспечение текущей деятельности и пополнение оборотных средств.

В число получателей вошли крупный экспортер сельскохозяйственной продукции, поставляющий бобовые, зерновые и масличные культуры более чем в 30 стран, петербургский производитель чая и кофе, а также компании из сфер торговли и транспортной логистики.

Развитие предпринимательства и промышленности является одним из приоритетов Петербурга до 2030 года. В 2026 году компании смогут привлечь более 11 миллиардов рублей на реализацию проектов благодаря поручительствам Фонда.