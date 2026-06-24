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Петербургские компании получат финансирование в 625 млн рублей

Пять петербургских компаний получат поручительства на общую сумму 287,3 миллиона рублей от Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, сообщает Neva.Today.

Финансовая поддержка позволит предприятиям привлечь 625 миллионов рублей на развитие бизнеса, обеспечение текущей деятельности и пополнение оборотных средств.

В число получателей вошли крупный экспортер сельскохозяйственной продукции, поставляющий бобовые, зерновые и масличные культуры более чем в 30 стран, петербургский производитель чая и кофе, а также компании из сфер торговли и транспортной логистики.

Развитие предпринимательства и промышленности является одним из приоритетов Петербурга до 2030 года. В 2026 году компании смогут привлечь более 11 миллиардов рублей на реализацию проектов благодаря поручительствам Фонда.

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Петербуржец сдал в ломбард украденные в гостях украшения на миллион рублей

Безработного 23-летнего петербуржца задержали по подозрению в краже ювелирных украшений стоимостью около 1 миллиона рублей из квартиры на Таллинской улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Мужчина пришел в гости к хозяйке квартиры и похитил драгоценности из шкатулки. Женщина обнаружила пропажу после ухода гостя. К этому времени подозреваемый успел отнести похищенные украшения в ломбард. Сотрудники полиции задержали мужчину.

По факту случившегося завели уголовное дело по статье о краже. Петербуржцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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