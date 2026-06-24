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В ОДКБ сообщили об обострении ситуации на границе Украины и Белоруссии

Ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется, заявил председатель постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев на Петербургском международном юридическом форуме.

В ОДКБ сообщили об обострении ситуации на границе Украины и Белоруссии - Также он отметил, что прилеты беспилотников на территорию России становятся «практически ежедневной
Фото: ivbg.ru

«Слышим последние заявления киевского режима в отношении Белоруссии. Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться», — сказал он.

Также он отметил, что прилеты беспилотников на территорию России становятся «практически ежедневной практикой».

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Депутаты Ленобласти освободили федеральные казённые предприятия от требования по уставному капиталу для продажи алкоголя

На пленарном заседании ЗакСобрания Ленобласти депутаты приняли изменения в статью 4 областного закона № 88-оз «Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области».

Законопроект, инициированный депутатом Татьяной Тюриной («Единая Россия»), приводит региональный закон в соответствие с ФЗ. Согласно федеральным изменениям, вступившим в силу с 1 марта 2026 года, органы государственной власти субъектов РФ устанавливают для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, требования к минимальному размеру уставного капитала (уставного фонда) в размере не более 1 миллиона рублей. Однако из этого требования исключены федеральные казённые предприятия. Данное изменение внесено в федеральные законы «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта...» и «О государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей».

Принятый областной закон вносит аналогичное исключение в региональное законодательство. Теперь требование к минимальному размеру уставного капитала не распространяется на федеральные казённые предприятия, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за исключением федеральных бюджетных учреждений и организаций общественного питания). Проект закона принят в трёх чтениях.

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