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Новости Социум

«Холодная вода по талонам»: «Водоканал» предупредил петербуржцев о новой схеме мошенничества

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» предупредил жителей города о новой мошеннической схеме.

Злоумышленники звонят петербуржцам и сообщают о предстоящем отключении холодной воды по указанному адресу. Далее мошенники утверждают, что воду можно будет получить только по специальным талонам из прицеп-цистерн. Однако эта информация не соответствует действительности.

С помощью такой схемы мошенники пытаются украсть персональные данные горожан. Они подменяют номер телефона, поэтому на экране может отображаться номер горячей линии Водоканала 305-09-09, даже если звонок поступает не от предприятия.

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Теги

мошенничество Петербург водоканал
Новости Социум Главное

Лимит по семейной ипотеке в Ленобласти и Петербурге повысят до 18 млн рублей

С 1 июля 2026 года в Петербурге и Ленобласти вступят в силу обновленные условия семейной ипотеки.

Лимит по семейной ипотеке в Ленобласти и Петербурге повысят до 18 млн рублей - Программа станет дифференцированной в зависимости от числа детей.
Фото: freepik

Согласно проекту правил, предельный размер кредита будет зависеть от количества детей в семье: для семей с одним ребенком - 12 млн рублей, с двумя детьми - 15 млн рублей, с тремя и более детьми - 18 млн рублей. Об этом сообщили «Известия».

В остальных регионах России лимиты будут ниже: до 6 млн рублей для семей с одним ребенком, до 8 млн - с двумя и до 10 млн рублей - с тремя и более детьми.

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Программа станет дифференцированной в зависимости от числа детей. Правительство объявит окончательные параметры программы в ближайшие дни.

Теги

Семейная ипотека Петербург Ленобласть ипотека

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