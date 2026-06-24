ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» предупредил жителей города о новой мошеннической схеме.
Злоумышленники звонят петербуржцам и сообщают о предстоящем отключении холодной воды по указанному адресу. Далее мошенники утверждают, что воду можно будет получить только по специальным талонам из прицеп-цистерн. Однако эта информация не соответствует действительности.
С помощью такой схемы мошенники пытаются украсть персональные данные горожан. Они подменяют номер телефона, поэтому на экране может отображаться номер горячей линии Водоканала 305-09-09, даже если звонок поступает не от предприятия.