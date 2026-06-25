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В Заксобрании Ленобласти прошло последнее заседание депутатов седьмого созыва

В Ленинградской области прошло последнее очередное заседание Законодательного собрания седьмого созыва.

В Заксобрании Ленобласти прошло последнее заседание депутатов седьмого созыва - В Ленинградской области прошло последнее очередное заседание Законодательного собрания седьмого созы
Фото: Законодательное собрание Ленинградской области

В Заксобрании Ленинградской области прошло последнее заседание седьмого созыва. Оно стало одним из самых насыщенных — в повестку дня было включено более 70 вопросов.

Основной блок работы касался 34 законотворческих инициатив, почти половина из которых была внесена губернатором Ленинградской области. Помимо утверждения исполнения бюджета за 2025 год, депутаты провели работу по корректировке региональной нормативной базы. В частности, были приняты существенные изменения в законы об административных правонарушениях, налогообложении имущества организаций, правилах бесплатного предоставления земельных участков льготным категориям граждан, а также в сфере охраны здоровья населения. 

В ходе заседания также прошло присвоение звания «Почетный гражданин Ленинградской области» двум выдающимся жителям региона. Кроме того, завершилось формирование состава Общественной палаты Ленобласти. Депутаты утвердили 15 кандидатур.

«На заседании рассмотрели большой блок вопросов - от бюджета и социальной поддержки до развития территорий и общественных инициатив. Для меня важно, чтобы каждое принятое решение было не просто формальной нормой, а рабочим инструментом, который помогает решать конкретные задачи жителей Ленинградской области. Несмотря на то, что это было последнее очередное заседание Законодательного собрания седьмого созыва, при необходимости для рассмотрения безотлагательных вопросов и принятия законов депутаты готовы собраться на внеочередное заседание», — заявила вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.

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Законодательное собрание Ленинградской области Анна Данилюк
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Названы районы Ленинградской области с наибольшей активностью клещей

Почти 1700 жителей Петербурга и Ленобласти пострадали от укусов паразитов за неделю.

С 18 по 24 июня в Петербурге и Ленинградской области зарегистрировано 1697 случаев присасывания клещей. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора

Из общего числа обращений 25,9% пришлись на Ленобласть. Лидерами по активности клещей оказались Приозерский (12,6%), Выборгский (11,4%) и Всеволожский (10,4%), Волховский и Тихвинский (по 10,7%) и Бокситогорский (10,2%) районы.

В Петербурге больше всего жалоб поступило из Курортный (20,5%), Пушкинского (17,5%), а также Выборгского (17%).

Также в регионах продолжается кампания по вакцинации от клещевого энцефалита. Всего на текущий момент привито более 88 тыс. жителей Санкт-Петербурга и более 54 тыс. жителей Ленобласти.

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Фото на миниатюре: magnific

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