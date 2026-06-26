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Оценены шансы футболиста сборной Англии забить на ЧМ-2026 после снятия проклятия колдуна из Ганы

Капитан сборной Англии Харри Кейн стал наиболее вероятным автором гола в матче чемпионата мира 2026 года против Панамы после заявления ганского колдуна Наны Кваку Бонсама о снятии с футболиста проклятия.

Перед встречей Англии и Ганы колдун утверждал, что намерен помешать нападающему забить. Матч второго тура группового этапа между командами завершился со счетом 0:0.

После игры Нана Кваку Бонсам заявил, что освобождает Кейна от проклятия и теперь футболист сможет отличиться в следующем матче сборной Англии. Букмекеры оценили вероятность гола нападающего в ворота Панамы коэффициентом 1,52. Кейна считают наиболее вероятным автором мяча среди всех участников встречи.

После двух туров Англия и Гана набрали по 4 очка и возглавляют группу L. Заключительные матчи группового этапа пройдут в ночь на 28 июня. Англия сыграет с Панамой, а Гана встретится с Хорватией.

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