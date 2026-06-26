На рынке труда особенно востребованы россияне в возрасте 40–45 лет, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Почему мы говорим про 40-45 лет? Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству. Поэтому именно эта возрастная когорта сегодня является наиболее производительной и является одной из самых востребованных на рынке труда», - сказал Котяков.
Министр отметил, что сегодня существует более 200 профессий, по которым можно бесплатно пройти курсы переобучения до 256 часов. Перед началом обучения можно четко понять, у какого работодателя будут востребованы полученные навыки - для этого заключается трехстороннее соглашение.