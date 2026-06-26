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Котяков: на рынке труда наиболее востребованы россияне в возрасте 40–45 лет

На рынке труда особенно востребованы россияне в возрасте 40–45 лет, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Котяков: на рынке труда наиболее востребованы россияне в возрасте 40–45 лет - Это связано с демографическими трендами - количество людей в этой возрастной группе уменьшается, но
Фото: freepik

«Почему мы говорим про 40-45 лет? Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству. Поэтому именно эта возрастная когорта сегодня является наиболее производительной и является одной из самых востребованных на рынке труда», - сказал Котяков.

Министр отметил, что сегодня существует более 200 профессий, по которым можно бесплатно пройти курсы переобучения до 256 часов. Перед началом обучения можно четко понять, у какого работодателя будут востребованы полученные навыки - для этого заключается трехстороннее соглашение.

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ДТП произошло на дороге Ящера – Дивенская – Кузнецово. По данным полиции, 14-летний водитель питбайка выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом. После удара питбайк отбросило на опору линии электропередачи, после чего он перевернулся.

В больницу доставили водителя и пассажира питбайка. Обоим пострадавшим по 14 лет. Полиция проводит проверку. Решается вопрос об уголовном деле.

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