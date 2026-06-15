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Новости Социум

Эксперт рассказал, какую пенсию будут получать курьеры-мужчины

По словам экономиста, пенсии этой категории граждан могут превысить 27 тысяч рублей.

Более 27 тысяч рублей смогут получать российские курьеры-мужчины, заявил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Эксперт подчеркнул, что такой размер выплат сформируется при условии стабильного стажа и ежемесячной зарплате выше 60 тысяч рублей.

«Минимальный размер пенсии мужчин-курьеров в 2026 году в России может составить 27 234 рубля. Такая сумма формируется при стаже 43 лет и ежемесячной зарплате 65 тыс. рублей», — заявил Сафонов

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

Пенсия Курьеры
Новости Социум

Дорожные ограничения введут в Ленобласти 16 июня

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», во вторник при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 22 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманск с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

км 36 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное – полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 0-34-0 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, мех. скашивание травы на обочине и откосах;

км 34-0-34 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00 до 17:00, ликвидация размывов.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт шумозащитного экрана;

км 93-89 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, установка дорожных знаков;

км 100-130 ограничение скорости движения в СПб с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 110-125 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 47-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 0-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии;

км 8-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 11-112 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, наклеивание световозвращающей пленки на световозвращающие элементы;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 46-60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы квадроциклами;

км 90-92 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 120-125 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров, уборка грунта от барьерного камня, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 33-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 31-57 ограничение скорости движения в сторону Кингисепп правая сторона с 08:00 до 17:00, мех. мойка ШЭЗ;

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, мех. скашивание травы на обочине и откосах;

км 57-99-57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, мех. скашивание травы на обочине и откосах.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00 до 17:00, мех. скашивание травы на обочине, откосах, в полосе отвода.

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ФКУ Упрдор "Северо-Запад" ограничения движения

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