При проверке выяснилось, что автомобиль, сбивший местного жителя, осуществлял фотофиксацию, а водитель является сотрудником подрядной компании.
В Петербурге автомобиль фотофиксации нарушений прокатил велосипедиста на капоте по улицам города. В результате мужчина получил травмы, упав на асфальт.
Как пояснили порталу 78.ru в Городском центре управления парковками, водитель, допустивший наезд на велосипедиста, является сотрудником подрядчика. Нарушителя уже отстранили от работы, также начался процесс его увольнения.
«В отношении самой подрядной компании будут применены жесткие штрафные санкции, предусмотренные государственным контрактом», — заявили изданию.