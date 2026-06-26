Прирост числа специалистов в амбулаторном звене в Ленобласти за последнее время составил 5,8%. Об этом на пресс-конференции ТАСС, посвященной кадровому вопросу и национальным проектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», сообщил председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков.

«К решению кадрового вопроса мы подходим комплексно. Это меры соцподдержки уже работающих медиков, но также и работа на перспективу: мы привлекаем будущие кадры буквально со школьной, а затем и студенческой скамьи», - сообщил Жарков.

До 2034 года в Ленобласти запланированы модернизация первичного звена, строительство и реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и поликлиник, развитие санитарной авиации и мобильных форм работы. Под эти инфраструктурные решения заранее планируется целевое обучение.

Председатель комздрава напомнил, что в регионе действует комплекс мер социальной поддержки медицинских специалистов, включая программу «Земский доктор/фельдшер», увеличенный размер стипендии для студентов-целевиков, ежегодные выплаты врачам дефицитных специальностей, компенсации расходов на ЖКУ и аренду квартиры, а также возможность договора социального найма с последующей приватизацией квартиры.