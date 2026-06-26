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В Петербурге служебный автомобиль прокатил велосипедиста на капоте

При проверке выяснилось, что автомобиль, сбивший местного жителя, осуществлял фотофиксацию, а водитель является сотрудником подрядной компании.

В Петербурге служебный автомобиль прокатил велосипедиста на капоте - При проверке выяснилось, что автомобиль, сбивший местного жителя, осуществлял фотофиксацию, а водите
Фото: 78. ru

В Петербурге автомобиль фотофиксации нарушений прокатил велосипедиста на капоте по улицам города. В результате мужчина получил травмы, упав на асфальт.

Как пояснили порталу 78.ru в Городском центре управления парковками, водитель, допустивший наезд на велосипедиста, является сотрудником подрядчика. Нарушителя уже отстранили от работы, также начался процесс его увольнения. 

«В отношении самой подрядной компании будут применены жесткие штрафные санкции, предусмотренные государственным контрактом», — заявили изданию.

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В Ленобласти растет число специалистов в амбулаторном звене

Прирост числа специалистов в амбулаторном звене в Ленобласти за последнее время составил 5,8%. Об этом на пресс-конференции ТАСС, посвященной кадровому вопросу и национальным проектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», сообщил председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков.

«К решению кадрового вопроса мы подходим комплексно. Это меры соцподдержки уже работающих медиков, но также и работа на перспективу: мы привлекаем будущие кадры буквально со школьной, а затем и студенческой скамьи», - сообщил Жарков.

До 2034 года в Ленобласти запланированы модернизация первичного звена, строительство и реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и поликлиник, развитие санитарной авиации и мобильных форм работы. Под эти инфраструктурные решения заранее планируется целевое обучение.

Председатель комздрава напомнил, что в регионе действует комплекс мер социальной поддержки медицинских специалистов, включая программу «Земский доктор/фельдшер», увеличенный размер стипендии для студентов-целевиков, ежегодные выплаты врачам дефицитных специальностей, компенсации расходов на ЖКУ и аренду квартиры, а также возможность договора социального найма с последующей приватизацией квартиры.

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здравоохранение Ленобласть Жарков

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