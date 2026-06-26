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Новости Происшествия

В Киришах местная жительница отделалась условным сроком за стрельбу по подростку из пневмата

Женщина решила прогнать шумных подростков со двора и применила пневматическое оружие.

Суд в Киришах признал 48-летнюю жительницу виновной в хулиганстве с применением оружия. Женщина открыла стрельбу из пневматики по 14-летней девочке.

Как сообщили в Следственном комитете по Ленинградской области, инцидент произошел в начале ноября 2025 года в одной из квартир города. Обвиняемая, находясь в состоянии опьянения, произвела не менее четырех выстрелов из пневматического пистолета в сторону несовершеннолетней. В результате 14-летняя пострадавшая получила ранения.

В ходе следствия оружие было изъято. По решению суда женщина приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком.

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Теги

Кириши уголовное дело
Новости outside

Подросток попал в реанимацию, сливая бензин "дедовским" способом

Юноша ремонтировал мопед и ему срочно понадобилось слить бензин. Через несколько часов подросток уже был в реанимации.

В Приморском крае 16-летний юноша получил тяжелое отравление, случайно проглотив бензин. В результате подростка госпитализировали в реанимацию.

Как рассказали в Находкинской городской больнице, парень ремонтировал свой мопед в гараже. В какой-то момент ему понадобился бензин, и он решил его слить из бака «дедовским» способом. В результате юноша наглотался топлива.

«Подросток решил использовать один из самых известных и опасных способов — создать в шланге отрицательное давление ртом. В результате он наглотался топлива, а родителям рассказал о случившимся, только когда вернулся домой", — рассказали в медучреждении.

Родители экстренно доставили ребенка в больницу, к тому моменту отправление длилось уже более трех часов. Состояние мальчика ухудшалось все больше. Врачи приняли решение госпитализировать пострадавшего в реанимацию.

Благодаря грамотным действиям специалистов, подростка удалось спасти. Сейчас он проходит необходимое лечение.

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Фото на миниатюре: magnific/ prostooleh

Теги

топливо Реанимация отравление

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