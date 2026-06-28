Санкт-Петербург занял 10-е место в рейтинге российских регионов и городов по уровню выплат молодежи по итогам января – мая 2026 года. Средняя зарплата петербуржцев в возрасте от 18 до 34 лет составила 116,8 тысячи рублей.

Первое место занял Чукотский автономный округ, где сотрудники до 34 лет получают в среднем 182,5 тысячи рублей. В тройку лидеров также вошли Магаданская область и Москва со средними выплатами 151,2 тысячи и 143,7 тысячи рублей соответственно.

Самые высокие зарплаты молодым специалистам предлагают в добыче полезных ископаемых. Средние выплаты в этой отрасли достигают 147 тысяч рублей в месяц.

В сфере информации и связи молодые сотрудники получают в среднем 140,7 тысячи рублей, в профессиональной, научной и технической деятельности – 119,4 тысячи рублей.

В марте средние зарплаты выше 200 тысяч рублей зафиксировали в пяти отраслях российской экономики. Лидером стал финансовый и страховой сектор со средней выплатой 314 тысяч рублей в месяц.

В Санкт-Петербурге также отмечали превышение предлагаемых зарплат в ретейле над ожиданиями соискателей. Для продавцов-консультантов медианная предлагаемая зарплата составила 71,7 тысячи рублей, что на 11,7 тысячи рублей выше ожидаемого уровня.