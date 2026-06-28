Приемная кампания началась в вузах Санкт-Петербурга. Абитуриенты, которые поступают по внутренним экзаменам, должны подать документы до 10-20 июля. Конкретный срок зависит от правил выбранного университета и направления подготовки.

Для поступающих только по результатам ЕГЭ прием документов завершится 25 июля, сообщает spb.aif.ru. Списки поступивших планируют опубликовать 27 июля.

По сравнению с 2025 годом количество бюджетных мест в вузах Санкт-Петербурга выросло на 7,5%. Среди наиболее востребованных направлений остаются IT, искусственный интеллект, медицина, педагогика и беспилотные системы.