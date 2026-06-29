Полиция ликвидировала сеть квартирных наркоплантаций в Петербурге. Задержан 28-летний житель Красносельского района.

Как сообщили в ГУ ИВД по СПб и ЛО, мужчина организовал незаконное культивирование наркосодержащих растений и их сбыт. Для этого он арендовал несколько квартир и оборудовал их под наркофермы. Так, в квартирах на улице Есенина, Ленинском проспекте и на набережной Дудергофского канала были обнаружены 32 куста наркосодержащих растений, спецоборудование для их выращивания, весы, упаковочный материал и восемь мешков с растительным веществом.

Общая масса изъятых веществ составила почти 11 кг. Экспертиза показал, что содержимое одного из мешков является растительным наркотиком. Остальные изъятые вещества проходят экспертное исследование.

Возбуждено уголовное дело. Задержанного арестовали. Следствие продолжается.