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В России около 9000 выпускников сдали ЕГЭ-2026 на 100 баллов

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что 8 759 выпускников сдали ЕГЭ-2026 на 100 баллов. Это является рекордным показателем.

В России около 9000 выпускников сдали ЕГЭ-2026 на 100 баллов - Это является рекордным показателем.
Фото: freepik.

Также было отмечено, что 933 ученика набрали по 200 баллов, 76 человека - по 300 баллов, восемь участников ЕГЭ - по 400 баллов и одна выпускница - максимальные 500 баллов.

Напомним, резервные дни сдачи экзаменов предусмотрены с 22 по 25 июня, а дни пересдачи — 8 и 9 июля.

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ЕГЭ Кравцов образование
Новости Социум

Дворцовую набережную в Петербурге частично перекроют на ремонт до конца лета

В Петербурге на Дворцовой набережной с 1 июля начнется следующий этап ремонтных работ, сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

Дворцовую набережную в Петербурге частично перекроют на ремонт до конца лета - Ограничения для транспорта и пешеходов будут действовать до 31 августа
Фото: CПб ГБУ «Мостотрест».

Ограничения для транспорта и пешеходов будут действовать до 31 августа на участке от пристани «Эрмитаж» до Дворцового моста. При этом для пешеходов сохранят безопасный проход вдоль зоны проведения работ.

График ремонта составлен с учетом высокой посещаемости Дворцовой набережной в летний сезон. Причалы речного транспорта останутся доступными для пассажиров на протяжении всего периода работ.

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29.06.2026
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Основные работы на участке от Эрмитажного моста до Дворцовой пристани уже завершены. Заключительный этап ремонта запланирован на осень - с 1 сентября по 15 октября. Он охватит участок от Дворцовой пристани до пристани «Эрмитаж».

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Дворцовая набережная Петербург ограничено движение

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