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Сергей Перминов: Ленобласть продолжает укреплять систему защиты от беспилотных угроз

В Ленобласти продолжается усиление мобильных огневых групп, обеспечивающих защиту критически важной инфраструктуры от атак БПЛА.

На базе поисково-спасательных отрядов ведется набор граждан, готовых пройти подготовку и совмещать службу с основной работой благодаря гибкому графику. Для участников программы предусмотрены меры поддержки, включая зарплату от 200 тысяч рублей, единовременную выплату в 250 тысяч при заключении контракта, премию в 100 тысяч рублей за каждый сбитый беспилотник и полное страхование здоровья.

Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов отметил в интервью ivbg.ru, что решение региона по дальнейшему усилению мобильных огневых групп соответствует текущим вызовам в сфере безопасности.

«Угроза атак БПЛА остается актуальной. Региональные власти в тесной координации с силовыми ведомствами делают все от них зависящее для того, чтобы снизить ее остроту. Мобильные огневые группы - один из значимых элементов стратегии противодействия налетам, которая продолжает совершенствоваться», - подчеркнул сенатор.

По словам Сергея Перминова, с учетом масштабов территории Ленобласти количество мобильных огневых групп и их штатная численность будут последовательно увеличиваться. Сенатор также обратил внимание на важность создания привлекательных условий для тех, кто готов принять участие в защите региона.

«Областная команда расширяет меры поддержки тех, кто будет защищать наше небо, обеспечивая безопасность жителей и значимых объектов. Очевидно, что они должны быть гибкими и максимально способствовать привлечению необходимых кадров. По мере анализа ситуации и потребностей, полагаю, методы будут дополняться и модифицироваться. Этого требует значимость стоящей задачи», - заявил он.

Сенатор добавил, что вопросы безопасности Ленобласти, учитывая расположение региона, находятся на постоянном контроле у Министерства обороны и других профильных ведомств. Уточнив, что в регионе делается все необходимое для того, чтобы надежность системы защиты повышалась.

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Фото: magnific.

В начале ночи на востоке местами возможен кратковременный дождь. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит +11…+16°С, днем - +22…+27°С.

Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем - понижаться.

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