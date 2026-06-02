weather 16.6°
$ 71.55
86.25

Главная / Новости / В Ленинградской области продолжается набор в мобильные огневые группы: как вступить, условия службы и социальные гарантии

Новости Социум Главное

В Ленинградской области продолжается набор в мобильные огневые группы: как вступить, условия службы и социальные гарантии

В Ленинградской области продолжается формирование мобильных огневых групп (МОГ), предназначенных для защиты воздушного пространства региона и охраны критически важных объектов инфраструктуры. Об условиях поступления на службу, выплатах и социальных гарантиях рассказали в комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области.

Мобильные огневые группы комплектуются из граждан, заключивших контракт с минобороны о пребывании в мобилизационном людском резерве. Основными задачами подразделений являются противодействие воздушным угрозам, включая беспилотные летательные аппараты, а также охрана стратегических объектов на территории региона.

В Ленинградской области продолжается набор в мобильные огневые группы: как вступить, условия службы и социальные гарантии - Основными задачами подразделений являются противодействие воздушным угрозам, включая беспилотные лет
Фото: комитет правопорядка и безопасности Ленобласти

Контракт заключается на три или пять лет и предусматривает выполнение задач исключительно в пределах Ленинградской области. Резервисты привлекаются к службе по графику смен и могут находиться на специальных военных сборах до шести месяцев в течение календарного года.

Перед заступлением на дежурство кандидаты проходят индивидуальную подготовку и боевое слаживание на полигоне Ленинградского военного округа. Затем они несут службу непосредственно на охраняемых объектах, где для них создаются необходимые условия проживания и круглосуточного дежурства.

На период специальных сборов резервисты получают денежное довольствие по воинской должности и званию. Размер ежемесячных выплат составляет от 21 496 до 29 376 рублей для рядового, от 27 944 до 34 391 рублей – для сержантов, от 43 701 до 56 599 рублей - для офицеров. Кроме того, за гражданами сохраняются рабочее место и средняя заработная плата по основному месту работы. Вне периода сборов выплачивается ежемесячное вознаграждение за пребывание в резерве: для рядового — от 2 580 до 3 525 рублей, сержанта — от 3 353 до 4 127 рублей, офицера — от 5 244 до 6 792 рублей.

Вам будет интересно
Мобильные огневые группы Ленобласти получили новый автотранспорт
В распоряжение 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО переданы новые внедорожники. Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба Автопарк 6-й гвард...
17.04.2026
564

Во время сборов резервисты получают статус военнослужащих и право на бесплатное медицинское обеспечение, лекарственные средства, государственное страхование жизни и здоровья, бесплатный проезд к месту службы и обратно, а также обеспечение форменным обмундированием.

Поступить в мобильные огневые группы могут граждане, соответствующие требованиям:

  • по возрасту: прапорщики, сержанты и солдаты – до 52 лет, младшие офицеры – до 57 лет, старшие офицеры – до 62 лет.

  • по здоровью: быть годным к военной службе (категория А), годным к военной службе с незначительными ограничениями (категория Б) или ограниченно годным к военной службе (категория В);

  • по результатам профессионального психологического отбора: получить 1, 2 или 3 категорию пригодности для конкретной выбранной специальности;

  • по образованию: не ниже основного общего (9 классов).

Кандидаты не должны иметь неснятой судимости, находиться под следствием или иметь ряд ограничений, предусмотренных законодательством.

Для заключения контракта необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в специальные рабочие группы, созданные при военкоматах Ленинградской области. Специалисты помогут подготовить документы и сопроводят кандидата на всех этапах оформления. Дополнительную информацию можно получить в военных комиссариатах региона или по телефону 8 (812) 764-76-10 в рабочее время.

Теги

МОГ Мобильные огневые группы Ленобласть контракт
Для души Новости Главное

В Энколово в июне пройдет первый фестиваль «КониФест»

В Ленобласти с 12 по 14 июня состоится первый конный фестиваль «КониФест».

Фестиваль пройдет на территории конноспортивного клуба «Приор» во Всеволожском районе. Гостей ждут выступления конных театров, показательные номера мастеров джигитовки и вольтижировки, а также возможность познакомиться с различными породами лошадей и пообщаться с животными в контактных конюшнях.

В Энколово в июне пройдет первый фестиваль «КониФест» - Трехдневное мероприятие объединит конные шоу, спортивные соревнования, детские развлечения и гастрон
Фото: пресс-служба фестиваля «КониФест»

Отдельная программа подготовлена для детей. Для самых маленьких гостей организуют «Остров детства» с мастер-классами, аквагримом и интерактивными площадками. Для ребят постарше будут работать зона активных развлечений с надувной полосой препятствий, батутами, тарзанкой и каруселью. 12 июня на фестивале также состоится открытый чемпионат по хоббихорсингу.

Спортивная часть программы включает соревнования по конкуру. Участники будут преодолевать препятствия высотой от 90 до 110 сантиметров, а также поборются за победу в состязаниях на мощность прыжка.

Вам будет интересно
С 1 июня дети смогут ездить на поездах без взрослых
С 1 июня дети в возрасте от 10 до 16 лет смогут путешествовать без сопровождения взрослых более чем по 20 маршрутам. Об этом сообщили в компании РЖД....
30.05.2026
423

Кроме того, гостей фестиваля ожидает большая гастрономическая зона. Организаторы обещают дегустации блюд полевой и национальной кухни.

Теги

«КониФест» конный фестиваль Ленобласть Лошади энколово Всеволожский район

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году

09:49 01.06.2026

ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю

06:41 01.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться