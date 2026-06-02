В Ленинградской области продолжается формирование мобильных огневых групп (МОГ), предназначенных для защиты воздушного пространства региона и охраны критически важных объектов инфраструктуры. Об условиях поступления на службу, выплатах и социальных гарантиях рассказали в комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области.

Мобильные огневые группы комплектуются из граждан, заключивших контракт с минобороны о пребывании в мобилизационном людском резерве. Основными задачами подразделений являются противодействие воздушным угрозам, включая беспилотные летательные аппараты, а также охрана стратегических объектов на территории региона.

Контракт заключается на три или пять лет и предусматривает выполнение задач исключительно в пределах Ленинградской области. Резервисты привлекаются к службе по графику смен и могут находиться на специальных военных сборах до шести месяцев в течение календарного года.

Перед заступлением на дежурство кандидаты проходят индивидуальную подготовку и боевое слаживание на полигоне Ленинградского военного округа. Затем они несут службу непосредственно на охраняемых объектах, где для них создаются необходимые условия проживания и круглосуточного дежурства.

На период специальных сборов резервисты получают денежное довольствие по воинской должности и званию. Размер ежемесячных выплат составляет от 21 496 до 29 376 рублей для рядового, от 27 944 до 34 391 рублей – для сержантов, от 43 701 до 56 599 рублей - для офицеров. Кроме того, за гражданами сохраняются рабочее место и средняя заработная плата по основному месту работы. Вне периода сборов выплачивается ежемесячное вознаграждение за пребывание в резерве: для рядового — от 2 580 до 3 525 рублей, сержанта — от 3 353 до 4 127 рублей, офицера — от 5 244 до 6 792 рублей.

Во время сборов резервисты получают статус военнослужащих и право на бесплатное медицинское обеспечение, лекарственные средства, государственное страхование жизни и здоровья, бесплатный проезд к месту службы и обратно, а также обеспечение форменным обмундированием.

Поступить в мобильные огневые группы могут граждане, соответствующие требованиям:

по возрасту: прапорщики, сержанты и солдаты – до 52 лет, младшие офицеры – до 57 лет, старшие офицеры – до 62 лет.

по здоровью: быть годным к военной службе (категория А), годным к военной службе с незначительными ограничениями (категория Б) или ограниченно годным к военной службе (категория В);

по результатам профессионального психологического отбора: получить 1, 2 или 3 категорию пригодности для конкретной выбранной специальности;

по образованию: не ниже основного общего (9 классов).

Кандидаты не должны иметь неснятой судимости, находиться под следствием или иметь ряд ограничений, предусмотренных законодательством.

Для заключения контракта необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в специальные рабочие группы, созданные при военкоматах Ленинградской области. Специалисты помогут подготовить документы и сопроводят кандидата на всех этапах оформления. Дополнительную информацию можно получить в военных комиссариатах региона или по телефону 8 (812) 764-76-10 в рабочее время.