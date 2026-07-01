Министерство просвещения России анонсировало поэтапное введение в школах предмета «Духовно-нравственная культура России». Об этом РИА «Новости» заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Согласно планам, со второго полугодия 2026/2027 учебного года «Духовно-нравственную культуру России» будут изучать в 5-х классах, с 2027/2028 учебного года — в 6-х и 7-х классах.

Цель предмета — формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. В частности, ученики будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, ученых и военнослужащих, в том числе участников СВО.

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Одновременно ведомство занимается подготовкой учебников для новой дисциплины. Вести новый урок в основном будут учителя истории и обществознания.