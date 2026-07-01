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В школах со второго полугодия введут новый предмет о духовно-нравственных ценностях

Министерство просвещения России анонсировало поэтапное введение в школах предмета «Духовно-нравственная культура России». Об этом РИА «Новости» заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

В школах со второго полугодия введут новый предмет о духовно-нравственных ценностях - Согласно планам, со второго полугодия 2026/2027 учебного года «Духовно-нравственную культуру России»
Фото: freepik.

Согласно планам, со второго полугодия 2026/2027 учебного года «Духовно-нравственную культуру России» будут изучать в 5-х классах, с 2027/2028 учебного года — в 6-х и 7-х классах.

Цель предмета — формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. В частности, ученики будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, ученых и военнослужащих, в том числе участников СВО.

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Одновременно ведомство занимается подготовкой учебников для новой дисциплины. Вести новый урок в основном будут учителя истории и обществознания.

Теги

школа образование Минпросвещения Духовно-нравственная культура России школьный предмет
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ФСБ нашла 500 кг наркотиков в замороженном тунце в порту Петербурга

ФСБ пресекла попытку ввоза крупной партии наркотиков в Петербург. Изъято 500 кг запрещенного.

ФСБ нашла 500 кг наркотиков в замороженном тунце в порту Петербурга - Наркотики были спрятаны в мороженых непотрошеных тушах тунца, прибывших из Эквадора в грузовом конте
Скрин видео: ЦОС ФСБ.

Наркотики были спрятаны в мороженых непотрошеных тушах тунца, прибывших из Эквадора в грузовом контейнере. Рыбу ввозили легально, а содержимое в ней доставали с помощью пилы и лопат. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Задержан гражданин России, причастный к организации международного контрабандного канала. У него изъяты цифровые носители с криптокошельками, содержащими электронные средства платежей на сумму, эквивалентную 613 тысячам долларов. Также обнаружены 13 премиальных наручных часов общей стоимостью свыше 1,3 млн долларов и пять элитных автомобилей оценочной стоимостью не менее 130 млн рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

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фсб наркотик Петербург порт

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