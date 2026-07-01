В городе Всеволожского района Ленинградской области начал работу новый детский сад, рассчитанный на 100 воспитанников. Это уже тринадцатое дошкольное учреждение, построенное в населённом пункте с 2021 года.

Вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский, комментируя открытие, подчеркнул, что Мурино — один из городов, где особенно наглядно видно: жильё без социальной инфраструктуры быстро становится бременем для жителей и местных властей. Поэтому регион закрепляет обязательства девелоперов соглашениями и доводит их до реализации — строительства детских садов, школ, поликлиник, дворовых и повседневных объектов.

Объект возведён группой компаний «МАВИС» в рамках соглашения с Правительством области. Впереди — передача здания муниципалитету, получение лицензии и укомплектование штата.

В настоящее время по всей области по таким соглашениям возводятся 32 детских сада и 6 школ. Для семей, переезжающих в новые кварталы, это главный признак полноценной городской среды: рядом появляется всё необходимое для жизни, и район развивается не только за счёт высотных домов.

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Для зачисления ребенка в детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад до 31 июля. Одновременно можно подать заявление в три детских садика.