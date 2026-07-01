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В Мурино открылся новый детский сад на 100 мест — тринадцатый с 2021 года

В городе Всеволожского района Ленинградской области начал работу новый детский сад, рассчитанный на 100 воспитанников. Это уже тринадцатое дошкольное учреждение, построенное в населённом пункте с 2021 года.

В Мурино открылся новый детский сад на 100 мест — тринадцатый с 2021 года - В городе Всеволожского района Ленинградской области начал работу новый детский сад, рассчитанный на
Фото: Админка Ленобласти
 

Вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский, комментируя открытие, подчеркнул, что Мурино — один из городов, где особенно наглядно видно: жильё без социальной инфраструктуры быстро становится бременем для жителей и местных властей. Поэтому регион закрепляет обязательства девелоперов соглашениями и доводит их до реализации — строительства детских садов, школ, поликлиник, дворовых и повседневных объектов.

Объект возведён группой компаний «МАВИС» в рамках соглашения с Правительством области. Впереди — передача здания муниципалитету, получение лицензии и укомплектование штата.

В настоящее время по всей области по таким соглашениям возводятся 32 детских сада и 6 школ. Для семей, переезжающих в новые кварталы, это главный признак полноценной городской среды: рядом появляется всё необходимое для жизни, и район развивается не только за счёт высотных домов.

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Для зачисления ребенка в детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад до 31 июля. Одновременно можно подать заявление в три детских садика.

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Мурино детский сад Евгений Барановский
Для души Новости outside

Металлурги Енакиево приняли участие в экологической акции «Вода России

Сотрудники металлургического завода Енакиево привели в порядок береговую линию пруда на стадионе «Металлург» и прилегающую территорию.

Металлурги Енакиево приняли участие в экологической акции «Вода России - Сотрудники металлургического завода Енакиево привели в порядок береговую линию пруда на стадионе «Ме
Фото: Енакиевский металлургический завод

Сотрудники металлургического завода в подшефном Ленинградской области городе Енакиево приняли участие Во всероссийской экологической акции «Вода России». Представители предприятия провели уборку береговой линии пруда на стадионе «Металлург», а также очистили прилегающую территорию. 

Во всероссийской акции по очистке водоёма мы с коллегами принимаем участие уже не в первый раз. Для нас это стало доброй традицией. Мы понимаем, насколько эта акция важна для экологии и для всех нас, — рассказал электросварщик ЦРМО-2 Михаил Кучер.

Коллектива завода участвует в подобных мероприятиях на постоянной основе

В ЮГМК отметили, что поддерживают стремление сотрудников делать Донбасс. Подобные акции развивают социальные инициативы и укрепляют традиции ответственности, взаимопомощи и уважения к родной земле.

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Енакиево Вода России

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