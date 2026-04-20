Госстройнадзор Ленинградской области уже выдал разрешение на строительство детского сада в Ломоносовском районе группе ЛЭК.

Образовательное учреждение возведет группа ЛЭК по соглашению с Правительством Ленинградской области. В здании разместят 13 групп, музыкальный и физкультурный залы, кружковые помещения и пищеблок. На территории — игровые площадки для каждой группы и две спортивные площадки.

«Новоселье для Ленинградской области уже стало территорией, где на практике отрабатывают современный подход к развитию. В 2025 году здесь ввели сразу четыре школы, а сейчас параллельно с жильем продолжают строить новые образовательные объекты, в том числе крупную школу на 1300 мест. Это и есть та модель, к которой мы последовательно идем: заранее закладывать социальную инфраструктуру»,

— отметил вице-губернатор области Евгений Барановский.

Для зачисления ребенка в детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад до 31 июля. Одновременно можно подать заявление в три детских садика.