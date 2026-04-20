Новости Социум

В Новоселье построят детский садик на 310 мест

Госстройнадзор Ленинградской области уже выдал разрешение на строительство детского сада в Ломоносовском районе группе ЛЭК.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Образовательное учреждение возведет группа ЛЭК по соглашению с Правительством Ленинградской области. В здании разместят 13 групп, музыкальный и физкультурный залы, кружковые помещения и пищеблок. На территории — игровые площадки для каждой группы и две спортивные площадки. 

«Новоселье для Ленинградской области уже стало территорией, где на практике отрабатывают современный подход к развитию. В 2025 году здесь ввели сразу четыре школы, а сейчас параллельно с жильем продолжают строить новые образовательные объекты, в том числе крупную школу на 1300 мест. Это и есть та модель, к которой мы последовательно идем: заранее закладывать социальную инфраструктуру»,
 — отметил вице-губернатор области Евгений Барановский.  

Для зачисления ребенка в детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад до 31 июля. Одновременно можно подать заявление в три детских садика.

Новости Происшествия

Появилось видео столкновения двух трамваев в Петербурге

В результате происшествия травмы получили шесть пассажиров.

Региональный главк МВД публикует видео, на которое попал момент столкновения двух трамваев на Петергофском шоссе в Петербурге 20 апреля. 

Как видно на кадрах, рельсовый транспорт двигался от улицы Партизана Германа в сторону Пограничника Гарькавого, где зеленого сигнала светофора дожидались два других трамвая. Вагон не успел затормозить и протаранил стоящий впереди состав. 

Как сообщила редакция ivbg.ru ранее, в результате ДТП травмы получили шесть человек. 

