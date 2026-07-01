Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в четверг при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
км 47,57 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманска с 08:00 до 19:00, устранение дефектов обочины;
км 97,108,46 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, устранение дефектов обочины.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
км 0-34-0 ограничение скорости движения в оба направления, правая сторона, обочина с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах, откосах;
км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода квадроциклами;
км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;
км 47-100 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 100-130+ транспортные развязки км 123, км 126 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
транспортные развязки км 123, км 126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 47-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Магистральная»:
км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
км 95-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
км 0-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;
км 37-78+ транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
км 126-127 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 77-147 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков и быстротоков;
км 0-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:
км 31-99-31 ограничение скорости движения в оба направления, правая сторона с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах, откосах;
км 31-99-31 ограничение скорости движения в оба направления, правая сторона с 08:00-17:00, химическая обработка нежелательной растительности (борщевика);
км 31-57 ограничение скорости движения на Кингисепп правая полоса с 08:00-17:00, мойка ШЗЭ (шумозащитного экрана).
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
км 23-40 ограничение скорости движения в оба направления, с 08:00 до 20:00 ямочный ремонт ПЧ.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:
179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах, откосах и в полосе отвода.