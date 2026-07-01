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Сезон настоящих лисичек стартовал в лесах Ленобласти

Любители «тихой охоты» могут снова отправляться в лес — там появились настоящие лисички, также известные в народе как «петушки».

В лесах Ленинградской области начался сезон сбора настоящих лисичек. Об этом рассказал биолог Павел Глазков.

Этот ярко-желтый гриб является самым узнаваемым среди пяти видов лисичек, произрастающих в местных лесах. Помимо «настоящей», в области можно встретить лисичку желтеющую, трубчатую, черную и горбатую — все они  являются съедобными.

Главная особенность лисичек заключается в их уникальном химическом составе. В мякоти этих грибов содержится фермент хиноманноза, который губителен для гельминтов и многих насекомых. С древних времен люди использовали эти грибы в качестве природного антигельминтного средства, которое абсолютно безопасно для человека. Даже  улитки и слизни стараются обходить эти грибы стороной, однако лоси, кабаны и белки с удовольствием включают их в свой рацион.

Лисички считаются универсальным продуктом, так как х можно варить, тушить, сушить, мариновать и даже замораживать в сыром виде. Чтобы грибы не стали «резиновыми», их общее время термической обработки не должно превышать 15–20 минут. 

«Перед жаркой трубчатых лисичек никакая предварительная обработка (отваривание, вымачивание и пр.) не нужна. Очистили грибы от лесного мусора и на сковородку. Резать не нужно. Жарим грибы целиком», — посоветовал Глазков.

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Фото на миниатюре: Павел Глазков

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Павел Глазков личички Грибной сезон
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Фото на миниатюре: magnific

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Александр Новак топливо АЗС

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