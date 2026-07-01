Любители «тихой охоты» могут снова отправляться в лес — там появились настоящие лисички, также известные в народе как «петушки».

В лесах Ленинградской области начался сезон сбора настоящих лисичек. Об этом рассказал биолог Павел Глазков.

Этот ярко-желтый гриб является самым узнаваемым среди пяти видов лисичек, произрастающих в местных лесах. Помимо «настоящей», в области можно встретить лисичку желтеющую, трубчатую, черную и горбатую — все они являются съедобными.

Главная особенность лисичек заключается в их уникальном химическом составе. В мякоти этих грибов содержится фермент хиноманноза, который губителен для гельминтов и многих насекомых. С древних времен люди использовали эти грибы в качестве природного антигельминтного средства, которое абсолютно безопасно для человека. Даже улитки и слизни стараются обходить эти грибы стороной, однако лоси, кабаны и белки с удовольствием включают их в свой рацион.

Лисички считаются универсальным продуктом, так как х можно варить, тушить, сушить, мариновать и даже замораживать в сыром виде. Чтобы грибы не стали «резиновыми», их общее время термической обработки не должно превышать 15–20 минут.

«Перед жаркой трубчатых лисичек никакая предварительная обработка (отваривание, вымачивание и пр.) не нужна. Очистили грибы от лесного мусора и на сковородку. Резать не нужно. Жарим грибы целиком», — посоветовал Глазков.

Вам будет интересно В Тосненской гимназии открылось новое школьное лесничество «ЛесДозор» В Ленинградской области появилось ещё одно школьное лесничество. В гимназии № 2 города Тосно открылся «ЛесДозор» — юные хранители леса уже прист...

Фото на миниатюре: Павел Глазков