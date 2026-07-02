Неподалеку от КАДа в поселке Янино медведь напал на велосипедиста.

Зверь ростом около полутора метров выбежал на движущегося человека и ударил его лапой. Велосипедисту удалось быстро уехать с места происшествия.

Пострадавшего осмотрели медики, ему сделали прививку и обработали рану, пишет паблик «Мэш на Мойке».

Биолог Павел Глазков предполагает, что напавший медведь, скорее всего, не является диким животным, а мог сбежать из частного хозяйства. Лесные медведи в период гона осторожны и обычно избегают прямых контактов с людьми. Кроме того, медвежата в это время ходят только в сопровождении матери.