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Медведь напал на велосипедиста около КАДа в Янино

Неподалеку от КАДа в поселке Янино медведь напал на велосипедиста.

Зверь ростом около полутора метров выбежал на движущегося человека и ударил его лапой. Велосипедисту удалось быстро уехать с места происшествия.

Медведь напал на велосипедиста около КАДа в Янино - Пострадавшего осмотрели медики, ему сделали прививку и обработали рану.
Фото: паблик «Мэш на Мойке».

Пострадавшего осмотрели медики, ему сделали прививку и обработали рану, пишет паблик «Мэш на Мойке».

Биолог Павел Глазков предполагает, что напавший медведь, скорее всего, не является диким животным, а мог сбежать из частного хозяйства. Лесные медведи в период гона осторожны и обычно избегают прямых контактов с людьми. Кроме того, медвежата в это время ходят только в сопровождении матери.

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медведь Янино Ленобласть Всеволожский район
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